Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов пилотам, посадившим самолет в поле в Подмосковье

РПЛ сообщила, что игры шестого тура начнутся с аплодисментов, посвященных экипажу авиарейса Москва – Симферополь, который совершил экстренную посадку самолета в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.
«В четверг утром экипаж рейса U6-178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров.
Все матчи шестого тура российской Премьер-лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа», – говорится в сообщении РПЛ в твиттере.
- В четверг авиалайнер Airbus A321, принадлежащий «Уральским авиалиниям», при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, повредив оба двигателя (один полностью вышел из строя).
- В результате командир самолета Дамир Юсупов совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Ударившись об землю, Airbus A321 проехался по полю и остановился.
- Ранее стало известно, что матчи девятого тура ФНЛ также начнутся с минуты оваций экипажу самолета.