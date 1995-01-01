Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов пилотам, посадившим самолет в поле в Подмосковье

РПЛ сообщила, что игры шестого тура начнутся с аплодисментов, посвященных экипажу авиарейса Москва – Симферополь, который совершил экстренную посадку самолета в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.

«В четверг утром экипаж рейса U6-178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров.

Все матчи шестого тура российской Премьер-лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа», – говорится в сообщении РПЛ в твиттере.