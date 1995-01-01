Матчи 9-го тура ФНЛ начнутся с «минуты оваций» в честь экипажа самолета А321

Руководство ФНЛ приняло решение провести акцию, посвященную экипажу самолета А321, предотвратившему сегодня гибель людей при аварийной посадке в Московской области.

«К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная Национальная Лига предлагает все матчи 9-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с «минуты оваций» всему экипажу», – говорится в заявлении.