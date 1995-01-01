Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Матчи 9-го тура ФНЛ начнутся с «минуты оваций» в честь экипажа самолета А321

    Руководство ФНЛ приняло решение провести акцию, посвященную экипажу самолета А321, предотвратившему сегодня гибель людей при аварийной посадке в Московской области.

    «К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная Национальная Лига предлагает все матчи 9-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с «минуты оваций» всему экипажу», – говорится в заявлении.

    • Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.
    • На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Погибших нет.
    • За помощью к врачам обратились 75 человек, в том числе 19 детей.

    Источник: Официальный твиттер ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +722

      AHTUNGBOL 10 минут назад

      А РПЛ только скорбить и пилить умеет...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73210
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru