Матчи 9-го тура ФНЛ начнутся с «минуты оваций» в честь экипажа самолета А321

А РПЛ только скорбить и пилить умеет...
Руководство ФНЛ приняло решение провести акцию, посвященную экипажу самолета А321, предотвратившему сегодня гибель людей при аварийной посадке в Московской области.
«К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная Национальная Лига предлагает все матчи 9-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с «минуты оваций» всему экипажу», – говорится в заявлении.
- Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.
- На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Погибших нет.
- За помощью к врачам обратились 75 человек, в том числе 19 детей.