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    «Спартак» объявил о переходе Мирзова из «Ростова»

    «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе из «Ростова» полузащитника Резиуана Мирзова.

    Москвичи заключили с 26-летним футболистом контракт сроком на три года.

    • Хавбек перешел в ростовский клуб из «Ахмата» в 2017 году в качестве свободного агента.
    • В составе «Ростова» россиянин провел три неполных встречи.
    • В сезоне-2018/19 Мирзов выступал в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 19:02
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13411

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Конкуренции он, конечно, прибавит, но уровень - не для Спартака.

      0
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      Рейтинг: +15030

      DVOK68 22 минуты назад

      Хорошо.Успехов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2356

      пряник929 24 минуты назад

      Посмотрим, будет играть в основе или лавку полировать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4893

      Сильвербой 41 минуту назад

      Рядом с еще одним топовым игроком будет сидеть, Гулиевым!!! Я уже сомневаюсь, что Спартак вообще может вести переговоры с качественными игроками!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4931

      батог 42 минуты назад

      Давай Резиуан, удачи ! Теперь все зависит только от тебя !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6942

      Serjoga 53 минуты назад

      Каждый получил что хотел! Ростов от сделки в выигрыше! Мирзов? Как получится! А Спартак..........? Будем посмотреть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5270

      piligrim1986 1 час назад

      сделка века

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1606

      absent32 1 час назад

      вот и первый толковый трансфер у спартака этим летом...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5270

      piligrim1986 > absent32 1 час назад

      ой ли

      4
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      Рейтинг: +1184

      латунный сепаратист 1 час назад

      спартак спонсор ростова покупает за большие деньги ненужных нам игроков .теперь в спартаке очень много народных игроков

      3
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      Рейтинг: +31024

      portero 1 час назад

      Мирзов предсказуем, но настырный прет и борется....
      значит у Спартака таких не хватает.

      7
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      Рейтинг: +1462

      JTherry > portero 8 минут назад

      значит, не хватает именно борцов, с характером... взяли, чтобы он не Спартаку забивал, как в прошлом году, а - за Спартак

      0
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