«Спартак» объявил о переходе Мирзова из «Ростова»

Конкуренции он, конечно, прибавит, но уровень - не для Спартака.
«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе из «Ростова» полузащитника Резиуана Мирзова.
Москвичи заключили с 26-летним футболистом контракт сроком на три года.
- Хавбек перешел в ростовский клуб из «Ахмата» в 2017 году в качестве свободного агента.
- В составе «Ростова» россиянин провел три неполных встречи.
- В сезоне-2018/19 Мирзов выступал в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.