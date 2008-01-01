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    Дюков: «Действия грузинских игроков – провокация. Возможно, обратимся с претензией к ФИФА»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поведение грузинских футболистов, которые выступили с антироссийскими акциями. Их поддержал и гражданин России, полузащитник «Торпедо» (Кутаиси) Нодар Кавтарадзе.

    «Тут надо говорить не только о грузинских игроках, но и о Федерации футбола Грузии в целом. У нас есть все основания считать, что она нарушила правила политической нейтральности. В соответствии со статьей 15 устава ФИФА, ассоциации, входящие в ФИФА, должны быть нейтральными в вопросах политики и религии, и должны запрещать дискриминацию.

    Федерация футбола Грузии пренебрегла этим. Ее генсек выразил поддержку мнению, что РФ оккупировала часть Грузии. Мы оцениваем действия грузинских футболистов, как провокацию. Рассматриваем возможность обращения с претензией в ФИФА, чтобы там разобрались с ситуацией. Политика должна быть вне футбола, а футбол – вне политики. Нельзя превращать футбол в политическое ток-шоу», – сказал Дюков.

    • Поводом для обострения ситуации стал визит в Тбилиси российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.
    • Президент Грузии Саломе Зурабишвили также считает Россию оккупантом.
    • Грузия – бывшая советская республика.

    Грузинские клубы вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Что об этом известно?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19716

      gol_kak_sokol 29 минут назад

      Провокация - это назначение президентом РФС главы одного из спонсоров клуба РПЛ. Вы бы еще зюбу назначили его замом. И еще то, что сын главы РПЛ стал директором Спартака.

      0
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      Рейтинг: +2474

      arzamas 40 минут назад

      Наплевать и забыть.

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      Рейтинг: +3275

      ivan-football-fan 1 час назад

      Какая на хрен "провокация"??!!
      Эта "провокация"...ДЛИТСЯ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ!))0
      Почему это стало «новостью» именно сейчас?))
      ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУЗИНСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ЧИСЛО ГРУЗИНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПОСТОЯННО ЭТО ЗАЯВЛЯЮТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ после вооружённого конфликта 2008-го года!
      Кого и чем в России удивило ИМЕННО ТАКОЕ заявление?
      Почти все страны мира ОФИЦИАЛЬНО ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ РОВНО ТАКОЙ ЖЕ ПОЗИЦИИ!)))
      Появившиеся после 2008 года «Южную Осетию» и «Республику Абхазия» из стран – членов ООН признали…(СЮРПРИЗ/СЮРПРИЗ!): Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия (Асад, конечно же) и (АЖ!) Науру (честно: кто знает, что это такое?)…!))
      А настоящий вопрос заключается в следующем:
      почему за что-то, что говорят и/или думают В ДРУГИХ СТРАНАХ наказывают НАС - РОССИЯН??!!(отменой дешёвого и качественного отдыха в Грузии, например?И, судя по всему, грядущим запреом на грузиские вина и минералку...))

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      Рейтинг: +65

      underground_10 > ivan-football-fan 1 минуту назад

      Вот я уже давно не живу в России. В сердце моем только одна страна, о

      0
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      Рейтинг: +181

      dik_fransis 1 час назад

      да и хер с носатыми-собака лает а караван идёт!!!

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      Рейтинг: +4131

      Агасфер 1 час назад

      Никуда вы не обратитесь. Так,покривляетесь немного,понимая,что бесполезно.Лучше через Газпром действуйте,так эффективнее.

      0
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      Рейтинг: +3696

      la verdad > Агасфер 1 час назад

      Учитывая эффективность менеджмента газпрома- это реальный выход :))))

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      Рейтинг: +3275

      ivan-football-fan > la verdad 21 минуту назад

      ...выход в "просрацию"))+

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