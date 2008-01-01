Дюков: «Действия грузинских игроков – провокация. Возможно, обратимся с претензией к ФИФА»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поведение грузинских футболистов, которые выступили с антироссийскими акциями. Их поддержал и гражданин России, полузащитник «Торпедо» (Кутаиси) Нодар Кавтарадзе.

«Тут надо говорить не только о грузинских игроках, но и о Федерации футбола Грузии в целом. У нас есть все основания считать, что она нарушила правила политической нейтральности. В соответствии со статьей 15 устава ФИФА, ассоциации, входящие в ФИФА, должны быть нейтральными в вопросах политики и религии, и должны запрещать дискриминацию.

Федерация футбола Грузии пренебрегла этим. Ее генсек выразил поддержку мнению, что РФ оккупировала часть Грузии. Мы оцениваем действия грузинских футболистов, как провокацию. Рассматриваем возможность обращения с претензией в ФИФА, чтобы там разобрались с ситуацией. Политика должна быть вне футбола, а футбол – вне политики. Нельзя превращать футбол в политическое ток-шоу», – сказал Дюков.

Поводом для обострения ситуации стал визит в Тбилиси российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также считает Россию оккупантом.

также считает Россию оккупантом. Грузия – бывшая советская республика.

Грузинские клубы вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Что об этом известно?