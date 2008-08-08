Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Либерасты,вперёд,в Грузию! Разрушим путинский режим ,осквернивший чистую грузинскую любовь к российским гражданам!!!
Футболисты чемпионата Грузии отреагировали на политическую ситуацию в стране, где обострились антироссийские настроения. Часть грузинского населения считает, что Россия оккупировала 20 процентов государственной территории.
В футболках с антиоккупационными лозунгами в матчах 19 тура чемпионата Грузии вышли игроки «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотива» (Тбилиси) и «Рустави», сообщает «Грузия Online».
- Поводом для обострения ситуации стал визит в Тбилиси российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили также считает Россию оккупантом.
- Грузия – бывшая советская республика.