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    Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

    Футболисты чемпионата Грузии отреагировали на политическую ситуацию в стране, где обострились антироссийские настроения. Часть грузинского населения считает, что Россия оккупировала 20 процентов государственной территории.

    В футболках с антиоккупационными лозунгами в матчах 19 тура чемпионата Грузии вышли игроки «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотива» (Тбилиси) и «Рустави», сообщает «Грузия Online».

    • Поводом для обострения ситуации стал визит в Тбилиси российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.
    • Президент Грузии Саломе Зурабишвили также считает Россию оккупантом.
    • Грузия – бывшая советская республика.

    Источник: «Грузия Online»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4111

      Агасфер 4 минуты назад

      Либерасты,вперёд,в Грузию! Разрушим путинский режим ,осквернивший чистую грузинскую любовь к российским гражданам!!!

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      Рейтинг: +3533

      vladik12 12 минут назад

      Блин, поработить и заставить молчать этих абреков - дело пяти минут для нашей армии. Радовались бы, что еще живы и при памяти, а они че-то выеживаются. Заткните рты, ираклии.

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      Рейтинг: +195

      GSmall 27 минут назад

      Россия просто ищет агрессоров схожих по величию себе.Украина,Игил,Осетия,теперь и Грузия.Но в любом случае сша следующии)))по крайней мере есть те ослы,которые думают что сша нас опасается)А им то на нас по сути по...

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      Рейтинг: +1096

      general.lizyukov > GSmall 13 минут назад

      Только дураку будет по... на страну с ядерным вооружением, способным уничтожить всю планету. Так что нам приходится остерегаться дебилов с Северной Америки, ведь только они не постеснялись использовать ядерное оружие против мирного населения.
      Если бы не Берия со своей командой, то сейчас бы на месте Ленинграда, Москвы и Свердловска только-только бы уровень радиации упал до допустимого.

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      Рейтинг: +4111

      Агасфер > GSmall 2 минуты назад

      Ишак,мы ничего не думаем про США,нам пофиг! "Мы недаром присягу давали,за собою мосты подрывали,из окопа никто не уйдёт! Недолёт,перелёт,недолёт!"

      0
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      Рейтинг: +647

      VAD07 36 минут назад

      Интересно, как на это отреагирует fifa, ведь Инфантино не раз говорил что не потерпит политику в футболе.

      5
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      Рейтинг: -5548

      пьяныйхоровод > VAD07 11 минут назад

      Наверно не заметят , а если заметят - сразу забудут .

      0
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      Рейтинг: +4111

      Агасфер > VAD07 1 минуту назад

      Их настигнет близодальнерукозоркость с признаками астигматизма.

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      Рейтинг: -5548

      пьяныйхоровод 37 минут назад

      Они это сделали по собственной инициативе ? Или по указке сверху ? В первом случае - это массовый дебелизьм . Во втором - футболисты подобны стаду баранов под руководством пастуха самодура .

      -1
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      Рейтинг: +3618

      la verdad > пьяныйхоровод 24 минуты назад

      Для тебя странно, когда люди выражают свои мысли и взгляды. Они либо, дебилы, либо бараны.
      Путинская власть и пропаганда уже отбила у тебя возможность думать собственным умом, и засунула тебе в башку агрессию и чувство превосходства над другими народами.
      Лечись, пока не поздно.

      9
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      Рейтинг: +1096

      general.lizyukov > la verdad 16 минут назад

      Какую агрессию в отношении Грузии совершила Россия? А кто убивал российских миротворцев 08.08.2008?

      2
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      Рейтинг: -5548

      пьяныйхоровод > la verdad 13 минут назад

      Ты дубовый совсем ? Я в жизни не поверю , что игроки одной команды ( не важно какой страны ) 100% едины в своих политических взглядах ( будь они хоть однояйцевыми близнецами ). Стало быть действовали по указке . И задрал ты со своей "путинской пропагандой" . Сам диссидент махровый . Тебежпохэр кто у власти и какой режим , одна радость - поднасрать .

      1
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      Рейтинг: +4111

      Агасфер > la verdad 32 секунды назад

      И тебе того же желаю. Лечится и от либерастии не поздно...Впрочем,похоже.что поздно.

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      Рейтинг: +889

      lek! 44 минуты назад

      Выслать всех грузин и вот потом посмотрим , что будут говорить . Не живётся в мире людям , если считаете что окулировали и если есть жопа заберите , а если нет помалкивайте . Хватал лизать и смазывать американцам марионетки .

      0
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      Рейтинг: +3618

      la verdad > lek! 21 минуту назад

      Не сиди дома! Иди и высылай!!!)))) Очень хочется посмотреть.
      Мне кажется, это российское руководство не хочет жить в мире. И своей агрессией и воровством довело россиян до обнищания.

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      Рейтинг: -5548

      пьяныйхоровод > la verdad 8 минут назад

      А это не твои ли виртуальные педоклоны меня в минус лютый загнали ? Судя по совпадению времени ответа и массовым минусованием - твоих культей дело .

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