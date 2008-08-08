Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Футболисты чемпионата Грузии отреагировали на политическую ситуацию в стране, где обострились антироссийские настроения. Часть грузинского населения считает, что Россия оккупировала 20 процентов государственной территории.

В футболках с антиоккупационными лозунгами в матчах 19 тура чемпионата Грузии вышли игроки «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотива» (Тбилиси) и «Рустави», сообщает «Грузия Online».