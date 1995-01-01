грязная носатая волосатая обезьяна
Некоторые команды вышли на матчи 19 тура чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами. Часть населения страны считает, что Россия оккупировала грузинскую территорию.
В частности, в майках с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией» на игру с «Сиони» вышли футболисты кутаисского «Торпедо». В основе появился Нодар Кавтарадзе – хавбек, родившийся в Москве и имеющий только российское гражданство.
- Поводом для обострения ситуации стал визит в Тбилиси российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили также считает Россию оккупантом.
- Грузия – бывшая советская республика.