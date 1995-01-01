Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы

Некоторые команды вышли на матчи 19 тура чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами. Часть населения страны считает, что Россия оккупировала грузинскую территорию.

В частности, в майках с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией» на игру с «Сиони» вышли футболисты кутаисского «Торпедо». В основе появился Нодар Кавтарадзе – хавбек, родившийся в Москве и имеющий только российское гражданство.