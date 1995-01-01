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    Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы

    Некоторые команды вышли на матчи 19 тура чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами. Часть населения страны считает, что Россия оккупировала грузинскую территорию.

    В частности, в майках с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией» на игру с «Сиони» вышли футболисты кутаисского «Торпедо». В основе появился Нодар Кавтарадзе – хавбек, родившийся в Москве и имеющий только российское гражданство.

    • Поводом для обострения ситуации стал визит в Тбилиси российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.
    • Президент Грузии Саломе Зурабишвили также считает Россию оккупантом.
    • Грузия – бывшая советская республика.

    Источник: Телеграм-канал «Караульный»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии70
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      Рейтинг: +9768

      Garrincha58 5 минут назад

      грязная носатая волосатая обезьяна

      0
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      ...
      Рейтинг: +3643

      la verdad > Garrincha58 4 минуты назад

      Приятно познакомиться

      0
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      Рейтинг: +1248

      ухоженный крокодил 7 минут назад

      Надо было им еще и в стрингах выйти, чтобы сразу все поняли кто они.
      А можно еще и по галстуку дать, последователи Саакошвили.
      И лицо батоксом можно залить.

      0
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      Рейтинг: +560

      Genz 10 минут назад

      А где прядкин с гей партнёром мутко? Надо жаловаться на грузинский клуб в УЕФА, чтобы лишили участия в первенстве Грузии. Если бы Спартак вышел в футболка " мы е..али грузин в очко", клуб бы убрал с рпл УЕФА,.. мотивировка- популяризация Грузинской волосатой ..опы

      1
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      Рейтинг: +376

      splint1989 31 минуту назад

      Ну и ***** лишите его гражданства и заведите уголовку за разжигание межрасового конфликта, раз нет мозгов в голове так они больше и не появятся

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3643

      la verdad > splint1989 27 минут назад

      Это ты к кому обращаешься? Подними попу с дивана и иди лишай:)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Vepras 35 минут назад

      218 лет назад Россия спасла этот народ от полного уничтожения османами, сохранила им язык и культуру, и это в их понимании оккупация ? Неблагодарное племя!

      8
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      Рейтинг: +3643

      la verdad > Vepras 26 минут назад

      Россия много кого «спасла» да так, что эти народы до сих пор разгрести дерьмо не могут

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      slayleks74 > la verdad 19 минут назад

      Ты бы у себя в голове дерьмо разгрёб.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3643

      la verdad > slayleks74 17 минут назад

      Не волнуйся, я в отличие от тебя не фанат российского телевидения:)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1248

      ухоженный крокодил > la verdad 16 минут назад

      Ты просто малолетний даун, что не знает истории.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3643

      la verdad > ухоженный крокодил 13 минут назад

      Ну уж точно не гей-крокодил :)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13127

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Коллеги, что-то мы слишком возбудились из-за какого-то ушлёпка. Слишком много чести.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2571

      САДЫЧОК > DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Каждый , подумал про своего ушлёпка !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      АИН-27 41 минуту назад

      Сильные политики и сильные страны такой ерунды вообще не должны замечать. С чего вдруг нам обращать на это внимание? И что имеется ввиду на надписи? Кто оккупировал? Когда? Про какой год речь? Может, имеют ввиду туристов из России? Лучше это все превратить в глупую шутку или игнорить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5858

      silver29 > АИН-27 29 минут назад

      Ты с соседом по квартире так себя веди, залезь под коврик придверный и не вякай. Россия великая Держава и вполне сможет заставить с собой считаться зарвавшихся утырков !

      1
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      Рейтинг: +3643

      la verdad > silver29 25 минут назад

      Да видать не сильно может :)

      0
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      Рейтинг: +3643

      la verdad > slayleks74 12 минут назад

      То ли ещё будет:)

      0
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      Рейтинг: +31

      slayleks74 > АИН-27 9 минут назад

      Уже доигнорировались - кругом одни узкоглазо- бородатые россияне , которые по-русски не понимают.Да и здесь чухню пишут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2628

      Yev 42 минуты назад

      К сожалению, судя по комментариям некоторых участников форума, знание русского языка не озночает автоматической принадлежность к России, да и скорее всего человека не всегда можно назвать русским или россиянином, который пользуется русским языком.
      Люди убеждающие и утверждающие что Россия грязная и нищая, скорее всего уже сделали свои страны чистыми и процветающими.
      Ну что, рад за них и за их свободные и богатые фруктово-ягодные республики, нас только в покое оставьте и общайтесь между собой на украинском и грузинском и т.д., а я посмотрю как у вас это получится, а лучше всего как представители независимых стран и народов - на английском.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3643

      la verdad > Yev 24 минуты назад

      «ОзнОчает»???))) А ты то русский язык знаешь, россиянин?))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5858

      silver29 45 минут назад

      Вся эта мразота убивавшая людей Южной Осетии и Абхазии в 2008 году и драпашая до Тбилиси подзабыла русский подзатыльник.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1050

      kazak161 45 минут назад

      Грузины наступили на украинские грабли американского производства!

      4
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      Рейтинг: +3643

      la verdad > kazak161 43 минуты назад

      А мы сидим на своих уже 20 лет и что-то не удобно и никто рядом садиться не хочет :)))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1050

      kazak161 > la verdad 35 минут назад

      И что ты предлагаешь,взять в руки флаг США как грузины?

      1
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      Рейтинг: +31

      slayleks74 > la verdad 25 минут назад

      Ты то походу 20 лет на кую сидишь и подп.здываешь.

      1
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      Рейтинг: +3643

      la verdad > kazak161 21 минуту назад

      Ты удивишься, но белый флаг с пятью красными крестами - не американский :)

      0
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      Рейтинг: +3643

      la verdad > slayleks74 18 минут назад

      Посмеялся:))) Видел бы ты этот куй :)))) Только у тебя залезть на него не получится. При всём желании :)))

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      Рейтинг: +31

      slayleks74 > la verdad 4 минуты назад

      Я то к этому не стремлюсь , а ты чего хотел , то и получил.

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