«Спартак»: «Продажа абонементов идет отлично: +5,7% по сравнению с прошлым сезоном»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как продвигаются продажи клубных абонементов на сезон-2019/20.

«Через три дня заканчивается первый этап абонементной кампании сезона-2019//20 и можно подвести предварительный итог этапа.

По результатам продаж первых 12-ти дней кампании она идет отлично: +5,7% в количестве абонементов по сравнению с аналогичным периодом кампании сезона-2018/19», – говорится в сообщении в группе «Спартака» в вайбере, которое Атаманенко процитировал в своем твиттере.

Ранее стало известно, что «Спартак» увеличил минимальную цену на абонементы с 4,5 тысяч рублей до 7 тысяч.

«Спартак» увеличил минимальную стоимость абонемента с 4500 рублей до 7 тысяч