Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    «Спартак»: «Продажа абонементов идет отлично: +5,7% по сравнению с прошлым сезоном»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как продвигаются продажи клубных абонементов на сезон-2019/20.

    «Через три дня заканчивается первый этап абонементной кампании сезона-2019//20 и можно подвести предварительный итог этапа.

    По результатам продаж первых 12-ти дней кампании она идет отлично: +5,7% в количестве абонементов по сравнению с аналогичным периодом кампании сезона-2018/19», – говорится в сообщении в группе «Спартака» в вайбере, которое Атаманенко процитировал в своем твиттере.

    Ранее стало известно, что «Спартак» увеличил минимальную цену на абонементы с 4,5 тысяч рублей до 7 тысяч.

    «Спартак» увеличил минимальную стоимость абонемента с 4500 рублей до 7 тысяч

    Источник: Твиттер Александра Атаманенко

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71889
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru