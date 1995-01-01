«Спартак» увеличил минимальную стоимость абонемента с 4500 рублей до 7 тысяч

С таким отношением к болельщикам, не болельщики должны платить за абонементы, а клуб должен платить болельщикам за выдачу им абонементов. Дал бы мне клуб 7000, я бы принял абонемент))
Пресс-служба «Спартака» опубликовала цены абонементов на домашние матчи в сезоне-2019/20.
Стоимость самого дешевого абонемента на «Открытие Арену» составила 7 тысяч рублей. Это на 3500 рублей больше, чем в прошлом сезоне.
Цена самого дорогого абонемента выросла с 100 500 до 217 тысяч рублей.
По итогам прошлого сезона «Спартак» занял второе место в рейтинге посещаемости команд Премьер-лиги. На домашнем стадионе матчи посмотрел в среднем 30941 зритель (из 45360 возможных), на выезде – 27033. Самым посещаемым клубом стал «Зенит», выигравший чемпионат.
- В октябре Олег Кононов сменил Массимо Карреру в должности главного тренера московского клуба. Команда финишировала на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, завершила выступление в Лиге Европы групповой стадии и проиграла «Уралу» в четвертьфинале Кубка (1:1; 1:2).