«Спартак» увеличил минимальную стоимость абонемента с 4500 рублей до 7 тысяч

Пресс-служба «Спартака» опубликовала цены абонементов на домашние матчи в сезоне-2019/20.

Стоимость самого дешевого абонемента на «Открытие Арену» составила 7 тысяч рублей. Это на 3500 рублей больше, чем в прошлом сезоне.

Цена самого дорогого абонемента выросла с 100 500 до 217 тысяч рублей.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял второе место в рейтинге посещаемости команд Премьер-лиги. На домашнем стадионе матчи посмотрел в среднем 30941 зритель (из 45360 возможных), на выезде – 27033. Самым посещаемым клубом стал «Зенит», выигравший чемпионат.