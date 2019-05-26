Сезон РПЛ стал рекордным по посещаемости. «Зенит» – самый посещаемый клуб

Кто бы сомневался. Каждый четвертый, из пришедших на стадион, пришел на Зенит!
Пресс-служба Премьер-лиги опубликовала данные посещаемости стадионов в сезоне-2018/19.
Суммарно матчи чемпионата посетили 4036196 болельщиков. Это лучший показатель за всю историю соревнования.
Самая посещаемая команда – «Зенит». Матчи чемпионов посмотрели 1119896 болельщиков, в среднем 48244 зрителя за матч. По этому показателю петербургский клуб обошел «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».
- Чемпионство стало пятым в истории сине-бело-голубых. Команда Сергея Семака досрочно выиграла титул 4-го мая.
- Рекорд посещаемости игр Премьер-лиги был побит 3-го мая, по итогам 26-го тура.