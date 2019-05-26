Сезон РПЛ стал рекордным по посещаемости. «Зенит» – самый посещаемый клуб

Пресс-служба Премьер-лиги опубликовала данные посещаемости стадионов в сезоне-2018/19.

Суммарно матчи чемпионата посетили 4036196 болельщиков. Это лучший показатель за всю историю соревнования.

Самая посещаемая команда – «Зенит». Матчи чемпионов посмотрели 1119896 болельщиков, в среднем 48244 зрителя за матч. По этому показателю петербургский клуб обошел «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».