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    Сезон РПЛ стал рекордным по посещаемости. «Зенит» – самый посещаемый клуб

    Пресс-служба Премьер-лиги опубликовала данные посещаемости стадионов в сезоне-2018/19.

    Суммарно матчи чемпионата посетили 4036196 болельщиков. Это лучший показатель за всю историю соревнования.

    Самая посещаемая команда – «Зенит». Матчи чемпионов посмотрели 1119896 болельщиков, в среднем 48244 зрителя за матч. По этому показателю петербургский клуб обошел «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».

    • Чемпионство стало пятым в истории сине-бело-голубых. Команда Сергея Семака досрочно выиграла титул 4-го мая.
    • Рекорд посещаемости игр Премьер-лиги был побит 3-го мая, по итогам 26-го тура.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    26.05.2019 22:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4737

      prezent2017 45 минут назад

      Кто бы сомневался. Каждый четвертый, из пришедших на стадион, пришел на Зенит!

      1
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      Рейтинг: +10525

      bset 1 час назад

      Спасибо ЧМ за это - новые стадионы, совершенно другая посещаемость.

      0
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      ...
      Рейтинг: +455

      DMитрий > bset 53 минуты назад

      Спасибо руководству страны, которое многие почему-то хаять стали! Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, Чемпионат Европы по футболу на носу, Формула 1, Крым и т.д. Оглянитесь на 10 лет назад, - что было ?

      0
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      Рейтинг: +196

      Вальдемар IV > DMитрий 49 минут назад

      и что это дало стране и народу? этот же народ на бабло выставили, распилили там для господ турниры вшивые провели, выиграв там натурализованными олимпийцами зачет, а потом проплатили 1-4 финала чм, как помню на следующий день в волгограде уже протек стадик

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      Рейтинг: +455

      DMитрий > Вальдемар IV 43 минуты назад

      тебе ни чего не дало... вот такие как ты , ничего не заслуживают и не получают! даже банальных эмоций!

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      Рейтинг: +196

      Вальдемар IV > DMитрий 3 минуты назад

      дегенерат, прекрати мне свою модельку убогих жизненных ценностей навязывать, я лучше и умнее и талантливее вас всех вместе взятых, мне не нужны ничьи эмоции, тем более твоих.

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