Текущий сезон чемпионата России – рекордный по посещаемости

После 26 тура РПЛ суммарная посещаемость матчей текущего сезона составила 3421061 зритель. Это рекорд чемпионата России.

На второе место, таким образом, отправился показатель сезона-2017/18, когда на все 240 встреч суммарно пришли 3353024 болельщика. В текущем сезоне среди клубов по посещаемости лидирует «Зенит».