Текущий сезон чемпионата России – рекордный по посещаемости

14 тысяч в среднем на матче с такими-то стадионами. Отстой...
После 26 тура РПЛ суммарная посещаемость матчей текущего сезона составила 3421061 зритель. Это рекорд чемпионата России.
На второе место, таким образом, отправился показатель сезона-2017/18, когда на все 240 встреч суммарно пришли 3353024 болельщика. В текущем сезоне среди клубов по посещаемости лидирует «Зенит».
- Зенитовцы также лидируют в турнирной таблице.
- Завтра, 4 мая, клуб может обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.
- Последний раз «Зенит» выигрывал РПЛ в сезоне-2014/15.