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    Текущий сезон чемпионата России – рекордный по посещаемости

    После 26 тура РПЛ суммарная посещаемость матчей текущего сезона составила 3421061 зритель. Это рекорд чемпионата России.

    На второе место, таким образом, отправился показатель сезона-2017/18, когда на все 240 встреч суммарно пришли 3353024 болельщика. В текущем сезоне среди клубов по посещаемости лидирует «Зенит».

    • Зенитовцы также лидируют в турнирной таблице.
    • Завтра, 4 мая, клуб может обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.
    • Последний раз «Зенит» выигрывал РПЛ в сезоне-2014/15.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3243

      la verdad 3 минуты назад

      14 тысяч в среднем на матче с такими-то стадионами. Отстой...

      0
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      Рейтинг: +2141

      RotBerg 14 минут назад

      Без вариантов Зенит везде первый

      1
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