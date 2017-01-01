Геркус: «Реформирование ФНЛ автоматически станет катализатором расширения РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о возможном увеличении количества участников российской Премьер-лиги с 16 до 18 клубов.

«Тема расширения РПЛ с 16 до 18 клубов на сегодня является самой дискуссионной в российском футбольном сообществе. На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. На сегодня 16 клубов в РПЛ – это идеальная схема проведения турнира.

Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится все более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперед. Первоочередной задачей в этом проекте вижу реформирование ФНЛ, которая автоматически станет катализатором расширения РПЛ.

В ФНЛ необходимо выводить на новый уровень буквально все: от разработки новой системы премирования команд за достижение результата до лицензирования стадионов, а вместе с тем и повышения уровня посещаемости. Рост конкуренции в ФНЛ заставит более пристальное внимание обратить на менеджмент клубов, что приведет к главной цели – повышению среднего уровня игры команд. И только тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.

А пока РПЛ обрела необходимый баланс между борьбой за пять еврокубковых мест, в которой участвуют до 10 команд, и борьбой за выживание, в которую вовлечены остальные 6 клубов», – написал Геркус в своем инстаграме.