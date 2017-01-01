Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Геркус: «Реформирование ФНЛ автоматически станет катализатором расширения РПЛ»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о возможном увеличении количества участников российской Премьер-лиги с 16 до 18 клубов.

    «Тема расширения РПЛ с 16 до 18 клубов на сегодня является самой дискуссионной в российском футбольном сообществе. На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. На сегодня 16 клубов в РПЛ – это идеальная схема проведения турнира.

    Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится все более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперед. Первоочередной задачей в этом проекте вижу реформирование ФНЛ, которая автоматически станет катализатором расширения РПЛ.

    В ФНЛ необходимо выводить на новый уровень буквально все: от разработки новой системы премирования команд за достижение результата до лицензирования стадионов, а вместе с тем и повышения уровня посещаемости. Рост конкуренции в ФНЛ заставит более пристальное внимание обратить на менеджмент клубов, что приведет к главной цели – повышению среднего уровня игры команд. И только тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.

    А пока РПЛ обрела необходимый баланс между борьбой за пять еврокубковых мест, в которой участвуют до 10 команд, и борьбой за выживание, в которую вовлечены остальные 6 клубов», – написал Геркус в своем инстаграме.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4915

      prezent2017 1 час назад

      Пока такие геркусы рулят, толку не будет. Одно бла-бла бла! Начинать надо с геркусов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3897

      Агасфер 1 час назад

      Ах,оставьте,ах,оставьте-ваша песня не нова,
      не лукавьте,не лукавьте-всё слова,слова,слова....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru