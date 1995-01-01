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    Libero Quotidiano: Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуры Анчелотти и Моуринью

    Полузащитник «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в обсуждении руководства возможных претендентов на пост главного тренера команды.

    По информации Libero Quotidiano, в конце апреля португалец встретился с президентом туринцев Андреа Аньелли и предложил ему кандидатуры Карло Анчелотти («Наполи») и Жозе Моуринью.

    Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» могут возглавить Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Антонио Конте, Симоне Индзаги («Лацио») и Дидье Дешам (сборная Франции).

    Массимилиано Аллегри покинет должность главного тренера бело-черных после окончания сезона.

    Источник: Libero Quotidiano

    Итальянская ежедневная газета, основанная в Милане в 2000 году. Тираж в декабре 2018 года составлял 74 927 экземпляра. Имеет 211 тысяч подписчиков в твиттере.

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      maltsew 7 минут назад

      Прoгнозы футбольных матчей -> info-stavki.ru

      0
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      Рейтинг: +472

      VVadic 1 час назад

      Напишите Рону, что Бердыев свободен!!!

      2
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      Рейтинг: +3700

      Агасфер 1 час назад

      Это он их временно предложил,пока самому бегать не надоело-паузу заполняет ковёрными наш гений!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Моура можно попробовать, любопытно было бы

      4
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      Рейтинг: +4418

      84aivengo 1 час назад

      до чего дошло... игрок выбирает тренера... не соответствующий отдел,не президент..

      2
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      ...
      Рейтинг: +7856

      DeStar > 84aivengo 1 час назад

      ну хз было ли так) а в целом.. предложил и выбрал вещи разные) но в целом да, не его это дело)
      И я сомневаюсь, что президент , если думал иначе до встречи, вдруг возьмет и согласится с роналду)

      5
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      Рейтинг: +2250

      panmon > DeStar 21 минуту назад

      Рон выразил своё мнение, что от него конечно ждут. Кроме того указал на тренеров с которыми он сработался уже! Ничего нового он в целом не сказал. Моур свободен, его менталитет ясен. Карло вообще всем в Италии известен.
      Уверен, что он не настаивает на приглашении именно этих двоих.

      Я бы посмотрел на Клоппа или Гвардиолу в Юве.
      Как вариант - Каррера

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      Рейтинг: +7856

      DeStar > panmon 6 минут назад

      я бы на клоппа посмотрел в любом другом клубе, и в частности в реале)

      0
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      Рейтинг: +5740

      Skull_Boy 1 час назад

      Самых 2 лося, первый играет в древний убогий футбол от обороны, а второй и вовсе спекся

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      Рейтинг: +7856

      DeStar > Skull_Boy 1 час назад

      почему ты считаешь что анчелотти спекся? не то ,чтобы он лучший... ну бавария не блистала и при гвардиоле. А наполи.. играет не плохо, на дно не упали, занимают место соответствующее их уровню и амбициям.

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