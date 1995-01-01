Libero Quotidiano: Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуры Анчелотти и Моуринью

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Полузащитник «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в обсуждении руководства возможных претендентов на пост главного тренера команды.
По информации Libero Quotidiano, в конце апреля португалец встретился с президентом туринцев Андреа Аньелли и предложил ему кандидатуры Карло Анчелотти («Наполи») и Жозе Моуринью.
Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» могут возглавить Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Антонио Конте, Симоне Индзаги («Лацио») и Дидье Дешам (сборная Франции).
Массимилиано Аллегри покинет должность главного тренера бело-черных после окончания сезона.
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