Эдерсон, Каземиро, Фирмино и Неймар – в заявке сборной Бразилии на домашний Кубок Америки

Федерация футбола сборной Бразилии объявила заявку на Кубок Америки, который пройдет в пяти городах страны с 14-го июня по 7-е июля.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Касио Рамос («Коринтианс»).

Защитники: Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико»), Алекс Сандро («Ювентус»), Жоао Миранда («Интер»), Эдер Милитан («Порту»), Тияго Силва, Дани Алвес, Маркиньос (все — «ПСЖ»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Филиппе Коутиньо, Артур (оба — «Барселона»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Аллан («Наполи»), Лукас Пакета («Милан»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Эвертон («Гремио»), Давид Нерес («Аякс»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Соперниками команды Тите по группе стали сборные Боливии, Венесуэлы и Перу.