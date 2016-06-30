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    Эдерсон, Каземиро, Фирмино и Неймар – в заявке сборной Бразилии на домашний Кубок Америки

    Федерация футбола сборной Бразилии объявила заявку на Кубок Америки, который пройдет в пяти городах страны с 14-го июня по 7-е июля.

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Касио Рамос («Коринтианс»).

    Защитники: Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико»), Алекс Сандро («Ювентус»), Жоао Миранда («Интер»), Эдер Милитан («Порту»), Тияго Силва, Дани Алвес, Маркиньос (все — «ПСЖ»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Филиппе Коутиньо, Артур (оба — «Барселона»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Аллан («Наполи»), Лукас Пакета («Милан»).

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Эвертон («Гремио»), Давид Нерес («Аякс»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

    Соперниками команды Тите по группе стали сборные Боливии, Венесуэлы и Перу.

    Источник: Твиттер Федерации футбола Бразилии

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    17.05.2019 23:38
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