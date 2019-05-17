Шаронов – кандидат на пост главного тренера «Рубина»

Экс-защитник «Рубина» и действующий тренер молодежной команды казанцев Роман Шаронов является одним из кандидатов на пост главного тренера первой команды.

Sport24 сообщал, что Бердыев покинет «Рубин» по собственному желанию по окончании сезона-2018/19.

16 мая Бердыев заявил о том, что объявит о своем будущем после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» 26 мая.

По информации «БИЗНЕС Online», в случае ухода Бердыева рассматривается три-четыре кандидата, среди которых есть экс-капитан «Рубина» Роман Шаронов.