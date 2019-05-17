Шаронов – кандидат на пост главного тренера «Рубина»

Экс-защитник «Рубина» и действующий тренер молодежной команды казанцев Роман Шаронов является одним из кандидатов на пост главного тренера первой команды.
Sport24 сообщал, что Бердыев покинет «Рубин» по собственному желанию по окончании сезона-2018/19.
16 мая Бердыев заявил о том, что объявит о своем будущем после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» 26 мая.
По информации «БИЗНЕС Online», в случае ухода Бердыева рассматривается три-четыре кандидата, среди которых есть экс-капитан «Рубина» Роман Шаронов.
- Шаранов был капитаном «Рубина» во время двух чемпионских сезонов казанцев в 2008 и 2009-х годах.
- В сезоне-2018/19 молодежная команда «Рубина» под руководством Шаронов после 28 матчей с 33 очками занимает 10-е место в таблице первенства.
Источник: «БИЗНЕС Online»