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    Шаронов – кандидат на пост главного тренера «Рубина»

    Экс-защитник «Рубина» и действующий тренер молодежной команды казанцев Роман Шаронов является одним из кандидатов на пост главного тренера первой команды.

    Sport24 сообщал, что Бердыев покинет «Рубин» по собственному желанию по окончании сезона-2018/19.

    16 мая Бердыев заявил о том, что объявит о своем будущем после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» 26 мая.

    По информации «БИЗНЕС Online», в случае ухода Бердыева рассматривается три-четыре кандидата, среди которых есть экс-капитан «Рубина» Роман Шаронов.

    • Шаранов был капитаном «Рубина» во время двух чемпионских сезонов казанцев в 2008 и 2009-х годах.
    • В сезоне-2018/19 молодежная команда «Рубина» под руководством Шаронов после 28 матчей с 33 очками занимает 10-е место в таблице первенства.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1456

      InterMilLano1908 14 минут назад

      Ну про Федорова писали это было бы усиление, а вот щаронов... А че не игнашевича или еще кого без опыта? Чтобы клуб в ФНЛ вывести

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