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Шаронов – кандидат на пост главного тренера «Рубина»

17 мая 2019, 11:09
4

Экс-защитник «Рубина» и действующий тренер молодежной команды казанцев Роман Шаронов является одним из кандидатов на пост главного тренера первой команды.

Sport24 сообщал, что Бердыев покинет «Рубин» по собственному желанию по окончании сезона-2018/19.

16 мая Бердыев заявил о том, что объявит о своем будущем после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» 26 мая.

По информации «БИЗНЕС Online», в случае ухода Бердыева рассматривается три-четыре кандидата, среди которых есть экс-капитан «Рубина» Роман Шаронов.

  • Шаранов был капитаном «Рубина» во время двух чемпионских сезонов казанцев в 2008 и 2009-х годах.
  • В сезоне-2018/19 молодежная команда «Рубина» под руководством Шаронов после 28 матчей с 33 очками занимает 10-е место в таблице первенства.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан Шаронов Роман
Комментарии (4)
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InterMilLano1908
1558081205
Ну про Федорова писали это было бы усиление, а вот щаронов... А че не игнашевича или еще кого без опыта? Чтобы клуб в ФНЛ вывести
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klim2m
1558088309
Блин я тоже кандидат ,вот только беда никто не зовет ((, даже за 300 тыс в месяц ))
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Boeung777
1558097754
То есть, решили совсем бюджетный вариант выбрать. Значит Рубин перестал быть интересен руководству. Ситуация схожая с Анжи.
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olmok
1558112490
не пройдет
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