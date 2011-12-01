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    Пустовойтова в следующем сезоне может быть допущена до работы на матчах ФНЛ

    Арбитр Анастасия Пустовойтова может войти в число судей, которые в сезоне-2019/20 будут обслуживать матчи ФНЛ. Об этом сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

    На прошлой неделе 38-летняя россиянка была назначена главным арбитром на финал женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».

    «Всe, что зависит от меня и департамента, мы сделали. Одни плюсы, которые пошли в копилку Насти: мы привлекали еe к работе в ПФЛ, также она работала на кубке ФНЛ на Кипре. Помимо этого, она сдала полностью мужской тест на сборах. Она прогрессирует.

    Говорить о РПЛ пока рано, но если всe будет идти хорошо, то на следующий год мы внесeм еe в список арбитров, которые могут судить в ФНЛ. Мужской футбол быстрее, чем женский, и женщина не всегда может успеть, но если всe получится, то я был бы только рад», – сказал Егоров.

    • В сезоне-2010 и 2011/12 РФС признавал Пустовойтову лучшим судьей России среди женщин.
    • По итогам 2017 года она вошла в топ-10 лучших женщин-арбитров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

    Источник: «Чемпионат»

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      ajoq 1 час назад

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