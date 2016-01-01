Главные новости утра. «МЮ» оценил Погба в 186 миллионов, Моуринью хочет работать в «ПСЖ»

«МЮ» хочет продать Погба не менее чем за 186 миллионов. В 2016-м его купили за 105
Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу
Кепа – об инциденте с Сарри: «Понял, что произошло, только когда посмотрел видео эпизода»
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
Sport.es: «Бетис» рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера
Робертсон установил рекорд АПЛ среди защитников по количеству голевых передач в одном сезоне
L'Equipe: Моуринью хочет возглавить «ПСЖ»