Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

Как сообщалось ранее, «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича за 60 миллионов евро.

По информации Marca, клуб из Франкфурта хочет получить взамен форварда мадридцев Мариано Диаса. «Айнтрахт» попросил испанский клуб включить 25-летнего доминиканца в любую сделку по сербу.