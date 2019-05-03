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    Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

    Как сообщалось ранее, «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича за 60 миллионов евро.

    По информации Marca, клуб из Франкфурта хочет получить взамен форварда мадридцев Мариано Диаса. «Айнтрахт» попросил испанский клуб включить 25-летнего доминиканца в любую сделку по сербу.

    • Диас перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2018 года за 21,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 21 матч и забил два гола.
    • Контракт нападающего рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Диаса в 20 миллионов евро.

    Источник: Marca

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