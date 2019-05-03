Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

Как сообщалось ранее, «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича за 60 миллионов евро.
По информации Marca, клуб из Франкфурта хочет получить взамен форварда мадридцев Мариано Диаса. «Айнтрахт» попросил испанский клуб включить 25-летнего доминиканца в любую сделку по сербу.
- Диас перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2018 года за 21,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 21 матч и забил два гола.
- Контракт нападающего рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Диаса в 20 миллионов евро.