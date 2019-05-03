AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов

Айнтрахт арендовал футболиста у Бенфики, при покупке Реала Бенфике полагается 20% это что за правила такие?
Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Контракт серба будет рассчитан на шесть лет. 20 процентов суммы трансфера будет перечислено «Бенфике», у которой «Айнтрахт» изначально арендовал футболиста.
- Йович в текущем сезоне провел 44 матча, забил 26 голов, сделал семь результативных пасов.
- «Айнтрахт» продолжает борьбу за победу в Лиге Европы.
- «Реал» в Примере идет третьим.