Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов

    Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.

    Контракт серба будет рассчитан на шесть лет. 20 процентов суммы трансфера будет перечислено «Бенфике», у которой «Айнтрахт» изначально арендовал футболиста.

    • Йович в текущем сезоне провел 44 матча, забил 26 голов, сделал семь результативных пасов.
    • «Айнтрахт» продолжает борьбу за победу в Лиге Европы.
    • «Реал» в Примере идет третьим.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5323

      KLIM777 10 минут назад

      Айнтрахт арендовал футболиста у Бенфики, при покупке Реала Бенфике полагается 20% это что за правила такие?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69550
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru