AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов

Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.

Контракт серба будет рассчитан на шесть лет. 20 процентов суммы трансфера будет перечислено «Бенфике», у которой «Айнтрахт» изначально арендовал футболиста.