Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    «МЮ» хочет продать Погба не менее чем за 186 миллионов. В 2016-м его купили за 105

    «Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Поля Погба этим летом.

    Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в клубе, «МЮ» хочет получить за француза не менее 160 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов евро). 26-летний футболист находится в сфере интересов «Реала».

    • В 2016 году «Юнайтед» приобрел хавбека у «Ювентуса» за 105 миллионов евро.
    • В этом сезон Погба провел за манкунианцев 45 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт полузащитника с «МЮ» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:52
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1104

      SarJr 7 минут назад

      Если больше цена, значит должен был развиваться и прогрессировать. Но я чёт прогресса у него не вижу вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ursosan 43 минуты назад

      Он и половины от этого не стоит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1116

      Бухбух 47 минут назад

      Хотеть не вредно, вредно не хотеть.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69651
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru