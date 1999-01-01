«МЮ» хочет продать Погба не менее чем за 186 миллионов. В 2016-м его купили за 105

Если больше цена, значит должен был развиваться и прогрессировать. Но я чёт прогресса у него не вижу вообще
«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Поля Погба этим летом.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в клубе, «МЮ» хочет получить за француза не менее 160 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов евро). 26-летний футболист находится в сфере интересов «Реала».
- В 2016 году «Юнайтед» приобрел хавбека у «Ювентуса» за 105 миллионов евро.
- В этом сезон Погба провел за манкунианцев 45 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт полузащитника с «МЮ» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.