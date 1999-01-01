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    Кепа – об инциденте с Сарри: «Понял, что произошло, только когда посмотрел видео эпизода»

    Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага признался, что допустил ошибку, отказавшись уйти с поля в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити».

    В конце дополнительного времени при счете 0:0 главный тренер лондонцев Маурицио Сарри хотел заменить испанца на Вилли Кабальеро, но Кепа вопреки итальянскому специалисту остался на поле. В итоге синие проиграли в серии пенальти – 3:4.

    За это Сарри отстранил 24-летнего вратаря на одну встречу, а клуб оштрафовал его на недельную зарплату.

    «Я принял то, что сказал тренер, и штраф клуба. И я понимал, что не буду играть в следующем матче.

    Это был непростой момент, из которого я сделал выводы, и я все еще учусь. Теперь пришло время смотреть в будущее.

    Я сказал, что сожалею. Футбол продолжается. Мы все совершаем ошибки.

    Я видел ситуацию с другой точки зрения. До этого момента я был в пузыре и не осознавал, что происходит. Все это я начал видеть, когда впервые приехал домой и посмотрел момент на видео. Я впервые понял, что произошло. Я усвоил урок и в следующий раз все будет по-другому», – сказал Аррисабалага.

    • Испанец перешел в лондонский клуб из «Атлетика» летом 2018 года за 80 миллионов евро.
    • В этом сезоне Аррисабалага провел за «Челси» 51 матч (22 – на ноль) и пропустил 49 голов.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +272

      ТОПТЫГИН 32 минуты назад

      Не многова то ли за 29 матчей пропустить 49 мячей!!!

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