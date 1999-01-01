Кепа – об инциденте с Сарри: «Понял, что произошло, только когда посмотрел видео эпизода»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага признался, что допустил ошибку, отказавшись уйти с поля в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити».

В конце дополнительного времени при счете 0:0 главный тренер лондонцев Маурицио Сарри хотел заменить испанца на Вилли Кабальеро, но Кепа вопреки итальянскому специалисту остался на поле. В итоге синие проиграли в серии пенальти – 3:4.

За это Сарри отстранил 24-летнего вратаря на одну встречу, а клуб оштрафовал его на недельную зарплату.

«Я принял то, что сказал тренер, и штраф клуба. И я понимал, что не буду играть в следующем матче.

Это был непростой момент, из которого я сделал выводы, и я все еще учусь. Теперь пришло время смотреть в будущее.

Я сказал, что сожалею. Футбол продолжается. Мы все совершаем ошибки.

Я видел ситуацию с другой точки зрения. До этого момента я был в пузыре и не осознавал, что происходит. Все это я начал видеть, когда впервые приехал домой и посмотрел момент на видео. Я впервые понял, что произошло. Я усвоил урок и в следующий раз все будет по-другому», – сказал Аррисабалага.