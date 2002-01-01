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    L'Equipe: Моуринью хочет возглавить «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в том, чтобы возглавить «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

    В настоящее время специалист ведет переговоры с «Ромой». Тем не менее их результат будет зависеть от того, попадут ли желто-красные в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Моуринью был уволен из «МЮ» в декабре 2018 года. С английским клубом он выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

    В своей карьере тренер 56-летний тренер побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии, Испании и дважды – в Лиге чемпионов.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      Adekvat07 45 секунд назад

      Этот физрук мечтает чтоб его взял любой топ клуб

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