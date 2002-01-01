L'Equipe: Моуринью хочет возглавить «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в том, чтобы возглавить «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

В настоящее время специалист ведет переговоры с «Ромой». Тем не менее их результат будет зависеть от того, попадут ли желто-красные в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Моуринью был уволен из «МЮ» в декабре 2018 года. С английским клубом он выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

В своей карьере тренер 56-летний тренер побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии, Испании и дважды – в Лиге чемпионов.