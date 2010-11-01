Робертсон установил рекорд АПЛ среди защитников по количеству голевых передач в одном сезоне

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон установил рекорд АПЛ среди защитников по количеству результативных передач в одном сезоне.
В текущей кампании футболист записал на свой счет 11 голевых пасов. Таким образом, он вышел на первое место в истории турнира по этому показателю, опередив Энди Хинчлиффа («Эвертон», сезон-1994/95) и Лейтона Бэйнса («Эвертон», сезон-2010/11), у которых в активе по 10 передач.
По одному разу игрок красных ассистировал в семи встречах, и по два – в двух.
Также у Робертсона два результативных паса в Лиге чемпионов.
- Защитник выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- В этом сезоне он провел за мерсисайдцев 44 матча.