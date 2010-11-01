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    Робертсон установил рекорд АПЛ среди защитников по количеству голевых передач в одном сезоне

    Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон установил рекорд АПЛ среди защитников по количеству результативных передач в одном сезоне.

    В текущей кампании футболист записал на свой счет 11 голевых пасов. Таким образом, он вышел на первое место в истории турнира по этому показателю, опередив Энди Хинчлиффа («Эвертон», сезон-1994/95) и Лейтона Бэйнса («Эвертон», сезон-2010/11), у которых в активе по 10 передач.

    По одному разу игрок красных ассистировал в семи встречах, и по два – в двух.

    Также у Робертсона два результативных паса в Лиге чемпионов.

    • Защитник выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
    • В этом сезоне он провел за мерсисайдцев 44 матча.

    Источник: Твиттер АПЛ

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