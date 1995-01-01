Главные новости дня. Кокорин и Мамаев останутся под стражей, «Зенит» интересуется Ковачичем

Суд не разрешил освобождать Кокорина и Мамаева.
Пак подробно рассказал, как Кокорин ударил его стулом.
«Зенит» намерен приобрести Ковачича.
Гулиева вернули в общую группу «Спартака».
Румынская лига продала ТВ-права дороже, чем РПЛ.
AS пишет, что Салах и Клопп поссорились.
«Ювентус» может вернуть Конте.
Де Лигт может обойтись «Барселоне» в 80 миллионов евро.
Сарри не нравится работать в «Челси».
Облак подписал новый контракт с «Атлетико».
10 классных историй об игроках «Аякса», которые вы могли не знать