Журналист: «Сарри не против, чтобы его уволили из «Челси». Ему не нравится работать в клубе»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри будет не против покинуть клуб после завершения сезона.

Об этом сообщил журналист британских изданий Sunday Times и Daily Record Данкан Каслс.

«Несколько источников сообщили мне, что Сарри не против того, чтобы «Челси» отправил его в отставку.

Ему не нравится проводить время в Лондоне, не нравится работать в клубе. Он считает, что между ним и руководством «Челси» огромная дистанция и что он не имеет права голоса в трансферных вопросах.

По мнению тренера, его футбол хорош, а проблема кроется в составе. Он полагает, что команда показывала бы лучшие результаты, будь у него игроки получше. Он уверен в своей правоте до такой степени, что будет рад потерять эту работу.

У него есть предложение от «Ромы». Представитель римлян пообщался с Сарри и хочет, чтобы он вернулся в Италию, став следующим тренером команды. Они пытались заполучить Жозе Моуринью, но он отказал им. Сарри, по мнению «Ромы», является сильным вариантом, не в последнюю очередь потому, что позитивно воспринял их интерес.

Если вы посмотрите на это с точки зрения Сарри, то идеальный способ вернуться в Италию – это получить значительную неустойку от «Челси». Но это не означает, что он сам подаст в отставку до конца сезона. Он гордый человек и хочет продемонстрировать, что он может выиграть трофей с клубом.

Но более одного человека мне сообщили, что он не будет против, если «Челси» решит уволить его, и с радостью получит выходное пособие, а затем устроится в один из самых больших клубов в Серии А и вернется к себе домой, в свою страну», – приводит слова Каслса Daily Star.