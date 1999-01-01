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    Журналист: «Сарри не против, чтобы его уволили из «Челси». Ему не нравится работать в клубе»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри будет не против покинуть клуб после завершения сезона.

    Об этом сообщил журналист британских изданий Sunday Times и Daily Record Данкан Каслс.

    «Несколько источников сообщили мне, что Сарри не против того, чтобы «Челси» отправил его в отставку.

    Ему не нравится проводить время в Лондоне, не нравится работать в клубе. Он считает, что между ним и руководством «Челси» огромная дистанция и что он не имеет права голоса в трансферных вопросах.

    По мнению тренера, его футбол хорош, а проблема кроется в составе. Он полагает, что команда показывала бы лучшие результаты, будь у него игроки получше. Он уверен в своей правоте до такой степени, что будет рад потерять эту работу.

    У него есть предложение от «Ромы». Представитель римлян пообщался с Сарри и хочет, чтобы он вернулся в Италию, став следующим тренером команды. Они пытались заполучить Жозе Моуринью, но он отказал им. Сарри, по мнению «Ромы», является сильным вариантом, не в последнюю очередь потому, что позитивно воспринял их интерес.

    Если вы посмотрите на это с точки зрения Сарри, то идеальный способ вернуться в Италию – это получить значительную неустойку от «Челси». Но это не означает, что он сам подаст в отставку до конца сезона. Он гордый человек и хочет продемонстрировать, что он может выиграть трофей с клубом.

    Но более одного человека мне сообщили, что он не будет против, если «Челси» решит уволить его, и с радостью получит выходное пособие, а затем устроится в один из самых больших клубов в Серии А и вернется к себе домой, в свою страну», – приводит слова Каслса Daily Star.

    • Сарри возглавил лондонцев летом 2018 года.
    • После 34-х туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице.
    • Синие продолжают борьбу в Лиге Европы, где в четверг в ответном четвертьфинальном матче сыграют с пражской «Славией» (в первой игре лондонцы в гостях победили со счетом 1:0).

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +996

      ухоженный крокодил 1 минуту назад

      И что. Кто последний брал золото с Челси?
      Анчелотти.
      Да клуб посыпался.

      0
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      Рейтинг: +69257

      Рубик Докоян 30 минут назад

      А чего ему противиться своего увольнения ? Получит неустойку, есть предложение от клуба из Италии. В Челси проблемы у владельца с местными властями, немало игроков готовы сменить клуб, адаптация Сарри в АПЛ проходит тяжело на фоне этих проблем. Есть и разногласия у тренера с ведущими игроками команды.

      0
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      Рейтинг: +122

      Sarco 42 минуты назад

      Да у Челси не лучший состав , под его футбол , но если он такой сильный тренер , то мог бы выбирать лучший состав из тех игроков которые есть . Но ему понадобился год , чтобы он понял ,что Эмерсон посильнее в защите чем Алонсо .Он наверное до сих пор не понля , что 18 Одои куда полезнее в атаке чем Вллиан . Ну а про его 100 килограмового друга я вообще молчу , пользы от него 0 , Жиру если и не забивает то стабильно полезен , и с ним винрейт на высоте . Ну и про , то что он схему менять не хочет , хотя его схема не работает , тоже не стоит забывать , почему он не может Ковачича использовать на место Жоржиньо ? Почему не попробовать вернуть Канте на свою позицию . Ну и где его хваленый атакующий футбол ? Так же с топами в автобус уходит , разница лишь в том ,что даже , (автобус) конте играл интереснее и забивал больше . Сарри - тренер неудачник , таким не место в Челси .

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