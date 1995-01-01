«Чемпионат»: Гулиев вернулся в общую группу «Спартака», игрок извинился перед командой за драку с американцем

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает «Чемпионат». Игрок извинился перед клубом, после чего «Спартак» принял решение допустить его до тренировок.

10 апреля произошло ДТП с участием Гулиева. Футболист попытался проехать на красный свет светофора, автомобиль Гулиева зацепил пешехода, который переходил улицу. Пострадавшим оказался 29-летний гражданин США. После столкновения Гулиев вышел из автомобиля, между водителем и пешеходом начался конфликт, Гулиев стал инициатором драки.