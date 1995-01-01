«Чемпионат»: Гулиев вернулся в общую группу «Спартака», игрок извинился перед командой за драку с американцем

Недолго длилось отлучение , а что делать - играть то некому ((( , это правда тоже сомнительное усиление (
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает «Чемпионат». Игрок извинился перед клубом, после чего «Спартак» принял решение допустить его до тренировок.
10 апреля произошло ДТП с участием Гулиева. Футболист попытался проехать на красный свет светофора, автомобиль Гулиева зацепил пешехода, который переходил улицу. Пострадавшим оказался 29-летний гражданин США. После столкновения Гулиев вышел из автомобиля, между водителем и пешеходом начался конфликт, Гулиев стал инициатором драки.
- Клуб заявил, что «Гулиев будет строго наказан», но не раскрыл деталей наказаний.
- По информации телеграм-канала Baza, «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей и перевел его в дубль.
- 12 апреля Гулиев извинился перед клубом и болельщиками. Его заявление опубликовано на официальном сайте «Спартака». По информации Mash, футболист выплатил 155 тысяч рублей пострадавшему американцу.