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    «Чемпионат»: Гулиев вернулся в общую группу «Спартака», игрок извинился перед командой за драку с американцем

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает «Чемпионат». Игрок извинился перед клубом, после чего «Спартак» принял решение допустить его до тренировок.

    10 апреля произошло ДТП с участием Гулиева. Футболист попытался проехать на красный свет светофора, автомобиль Гулиева зацепил пешехода, который переходил улицу. Пострадавшим оказался 29-летний гражданин США. После столкновения Гулиев вышел из автомобиля, между водителем и пешеходом начался конфликт, Гулиев стал инициатором драки.

    • Клуб заявил, что «Гулиев будет строго наказан», но не раскрыл деталей наказаний.
    • По информации телеграм-канала Baza, «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей и перевел его в дубль.
    • 12 апреля Гулиев извинился перед клубом и болельщиками. Его заявление опубликовано на официальном сайте «Спартака». По информации Mash, футболист выплатил 155 тысяч рублей пострадавшему американцу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14315

      VVM1964 18 минут назад

      Недолго длилось отлучение , а что делать - играть то некому ((( , это правда тоже сомнительное усиление (

      0
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      Рейтинг: +677

      CSKA471 21 минуту назад

      Обычный Спартак

      -1
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      ...
      Рейтинг: +677

      CSKA471 > CSKA471 21 минуту назад

      Обычные наказания

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5248

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Вот б_л9 трепла до конца сезона, а продержались наверно неделю и то вряд ли

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