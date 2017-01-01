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    Mash: Гулиев заплатил избитому американцу 155 тысяч рублей

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев выплатил 155 тысяч рублей американскому гражданину Майкл Коу Джону Эли за нанесенные увечья.

    В среду, 10 апреля, футболист избил Эли на светофоре, не остановившись перед этим на красный свет. После инцидента хавбек принес пострадавшему извинения и дал денег, а американец написал заявление, что не имеет претензий к Гулиеву.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафовал полузащитника на 5 миллионов рублей.

    • Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» этой зимой за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне футболист провел за красно-белых пять матчей.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4233

      prezent2017 1 минуту назад

      Кого-то сажают, кто-то откупается. Ничё не понимаю, есть ли у нас Закон и один ли он для всех!

      0
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      Рейтинг: +2740

      polt 2 минуты назад

      Мамаев с Кокориным на слюни исходят, наверное...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1736

      владимир миронов 8 минут назад

      Такова реальность в нашей стране. У кого бабло, тот тебя закопает, и отрывать не надо.

      2
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      Рейтинг: +486

      Genz 11 минут назад

      Американский путешественник по пешеходным зебрам перепутал Он подумал ,что 155000 руб, это ,как 155000 долларов. Гулиев внешне похож на Нурмагомедова. Отомстил за макгрегора в октагоне, обозначенным зеброй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      acor94 12 минут назад

      А я б взял денег и написал, что имею претензии. Чтоб не повадно было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65576

      zigbert 15 минут назад

      Наверное американец не понимает в рублях.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8869

      slavutiq70 29 минут назад

      Это как пачку сигарет мне купить,,,,,продешевил явно Амерекос,,,,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +68959

      Рубик Докоян 34 минуты назад

      Не пострадавший больше получил, а Спартак на этом деле больше сэкономил... Поскольку писали, что у него много нарушений ПДД и есть неоплаченные штрафы, то за повторное аналогичное нарушение, есть санкция лишения водительского удостоверения на 4-6 месяцев. Вот и необходимо применить к нему, пусть на такси ездит.

      4
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      Рейтинг: +1736

      владимир миронов > Рубик Докоян 3 минуты назад

      Еще нет такого такси, на котором ездил-бы этот звездунок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +835

      опус 2 39 минут назад

      2 тыс баков за сломанный нос америкоса !? Я искренне хочу думать что это туфта ! Или пиндос на родине бомжём был !?

      4
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      Рейтинг: -33672

      ZSB 44 минуты назад

      Американец продешевил! Надо было брать эту сумму, хотя бы, в долларах!!!

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