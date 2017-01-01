Mash: Гулиев заплатил избитому американцу 155 тысяч рублей

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев выплатил 155 тысяч рублей американскому гражданину Майкл Коу Джону Эли за нанесенные увечья.

В среду, 10 апреля, футболист избил Эли на светофоре, не остановившись перед этим на красный свет. После инцидента хавбек принес пострадавшему извинения и дал денег, а американец написал заявление, что не имеет претензий к Гулиеву.

Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафовал полузащитника на 5 миллионов рублей.