Пресс-служба «Спартака»: «Гулиев будет строго наказан, а детали – это внутреннее дело клуба»

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что клуб оштрафовал полузащитника Аяза Гулиева​ на крупную сумму.

В среду 22-летний футболист избил гражданина США на светофоре. Сегодня московский клуб заявил, что применит к хавбеку строгие дисциплинарные санкции. Спустя некоторое время телеграм-канал Baza сообщил, что красно-белые оштрафовали Гулиева на 5 миллионов рублей и перевели его в дубль.

«Мы уже сообщили, что футболист будет строго наказан. А детали – это внутреннее дело клуба», – сказал и. о. главы департамента москвичей по связям с общественностью Филипп Папенков.