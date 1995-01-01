Пресс-служба «Спартака»: «Гулиев будет строго наказан, а детали – это внутреннее дело клуба»

Как игрок этот Гулиев ноль,пустышка! И отдан был в Ростов за мешок картошки! А назад его уже выкупили за деньги и обставили всю эту аферу Кононову как усиление команды)) Ну а этот размазня Кононов все это молча схавал) ФНЛ вот настоящий уровень этого Гулиева! Так что отправлен он туда где он должен быть! Да еще и как человек оказался говно куда там до него Глушакову))
В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что клуб оштрафовал полузащитника Аяза Гулиева на крупную сумму.
В среду 22-летний футболист избил гражданина США на светофоре. Сегодня московский клуб заявил, что применит к хавбеку строгие дисциплинарные санкции. Спустя некоторое время телеграм-канал Baza сообщил, что красно-белые оштрафовали Гулиева на 5 миллионов рублей и перевели его в дубль.
«Мы уже сообщили, что футболист будет строго наказан. А детали – это внутреннее дело клуба», – сказал и. о. главы департамента москвичей по связям с общественностью Филипп Папенков.
- Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне игрок провел за красно-белых пять матчей, результативными действиями не отметился.