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    Пресс-служба «Спартака»: «Гулиев будет строго наказан, а детали – это внутреннее дело клуба»

    В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что клуб оштрафовал полузащитника Аяза Гулиева​ на крупную сумму.

    В среду 22-летний футболист избил гражданина США на светофоре. Сегодня московский клуб заявил, что применит к хавбеку строгие дисциплинарные санкции. Спустя некоторое время телеграм-канал Baza сообщил, что красно-белые оштрафовали Гулиева на 5 миллионов рублей и перевели его в дубль.

    «Мы уже сообщили, что футболист будет строго наказан. А детали – это внутреннее дело клуба», – сказал и. о. главы департамента москвичей по связям с общественностью Филипп Папенков.

    • Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за красно-белых пять матчей, результативными действиями не отметился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +548

      Пестрый 59 секунд назад

      Как игрок этот Гулиев ноль,пустышка! И отдан был в Ростов за мешок картошки! А назад его уже выкупили за деньги и обставили всю эту аферу Кононову как усиление команды)) Ну а этот размазня Кононов все это молча схавал) ФНЛ вот настоящий уровень этого Гулиева! Так что отправлен он туда где он должен быть! Да еще и как человек оказался говно куда там до него Глушакову))

      0
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      Рейтинг: +8226

      vladimir-7 4 минуты назад

      Правильно А.Гулиев сделал, что дал пи*ды этому америкосу, еще бы
      стулом его отх*рачил и нормалек. Его не наказывать нужно, а премию
      выдать.

      0
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      Рейтинг: +818

      опус 2 21 минуту назад

      Кокорин -А что так можно было !?

      0
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      Рейтинг: +33763

      Project Бабангида 27 минут назад

      американец своим будет рассказывать, что медведи по улицам москвы уже не ходят, но зато обезьяны на мерседесах гоняют))

      3
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      Рейтинг: +5620

      Asbjorn 39 минут назад

      Это не внутреннее дело клуба,человек своим поведением опозорил клуб ,за который играет,и за этот сезон не он первый,если бы этого никто не видел,то и разбирались бы внутри клуба

      2
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      Рейтинг: +433

      Мы ЦСКА 44 минуты назад

      если бы никто не знал- то дело клуба, а раз уж все знают-освещайте

      4
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      Рейтинг: +8226

      vladimir-7 > Мы ЦСКА 1 минуту назад

      Зачем, это же на Шпак, а американец.

      0
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      Рейтинг: +2252

      мы_не_рабы 48 минут назад

      Возможно, в другое время и при других обстоятельствах это было бы внутренними делами клуба. Но сейчас, во время судебных разбирательств с Кокориным и Мамаевым. и при расколе в среде фанатов из-за Глушакова, действия руководства клуба должны быть максимально прозрачными. Что бы болельщики и Спартака и других клубов знали о неотвратимости наказания для футболистов совершивших такие проступки, а не просто так - пожурили и забыли.

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