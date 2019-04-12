«Спартак»: «Клуб применит к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции»

«Спартак» выступил с заявлением по поводу дорожного инцидента с участием полузащитника клуба Аязом Гулиевым.

«10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», – говорится в заявлении клуба.

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