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    «Спартак»: «Клуб применит к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции»

    «Спартак» выступил с заявлением по поводу дорожного инцидента с участием полузащитника клуба Аязом Гулиевым.

    «10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

    Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

    Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», – говорится в заявлении клуба.

    Гулиев избил американца на пешеходном переходе

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2616

      vgarakh 43 минуты назад

      Ближайшие уроки истории ничему не учат, а жаль. Придется наказывать и желательно строго иначе толку уже не будет.

      1
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      Рейтинг: +8728

      slavutiq70 46 минут назад

      Гнать метлой таких поганцев из команды,что б не портил имедж клуба,,,,да и в контрактах давно пора прописать санкции за недостойное поведение,,,,

      2
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      Рейтинг: +2935

      Агасфер 46 минут назад

      Переподписать контракт,добавив ещё один нуль.

      0
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      Рейтинг: +6314

      alex1951 46 минут назад

      ....Это сообщение для прессы....не более того.....припрячут пацана ,пока шумиха не устаканнится...

      1
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      Рейтинг: +3852

      ilichkadr 55 минут назад

      За применение грубой физической силы отправить Гулиева к Кокорину и Мамаеву.

      0
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      Рейтинг: +2721

      polt 1 час назад

      Похоже этому ублюдку сойдет все с рук. А как же наше доблестное правосудие? Американцам носы ломать можно, а наших чиновников трогать нельзя. Какой то двойной подход получается.

      3
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      Рейтинг: +8728

      slavutiq70 > polt 47 минут назад

      Пострадавший взял деньги и пошёл на мировую,,,а в случае с Кокориным пострадавшие не пошли на примерение,,вот вся разница,,,так что правосудие тут не при чём,,,,

      0
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      Рейтинг: +5884

      Вомбат > slavutiq70 11 минут назад

      Именно правосудие. В полиции пострадавшему объяснили популярно что такое Спартак и чем он рискует, если не заберет заявление. Был бы Гулиев игроком Зенита или Краснодара (тем более ЦСКА) сидел бы уже в Бутырке.

      1
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      Рейтинг: +813

      Леха из Твери 1 час назад

      Пересадят с Мерседеса на Хендай?

      0
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      Рейтинг: +752

      Freyd > Леха из Твери 19 минут назад

      на ниссан,он спонсор

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      Рейтинг: +187

      Звезда запаса 1 час назад

      Выгоните его из команды - Галицкий так бы и сделал.

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