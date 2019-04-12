Гулиев: «Мне стыдно перед болельщиками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал для официального сайта клуба дорожный инцидент, в котором выступил инициатором драки.

«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» – заявил полузащитник.

Гулиев купил свой автомобиль – «Мерседес» в конце 2018 года.

За этот период он нарушил на нем правила более 200 раз [в основном это превышение скорости].

При этом часть штрафов до сих пор остается неоплаченной.

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