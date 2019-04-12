Гулиев: «Мне стыдно перед болельщиками «Спартака»

Лицемерием и ложью прёт.. Явно клуб речь написал. 200+ нарушений ПДД, какое тут раскаяние, а главу гибдд посадить или, как минимум уволить за такое нужно.. очень жаль, что американец без яиц оказался. и заявление не написал.
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал для официального сайта клуба дорожный инцидент, в котором выступил инициатором драки.
«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» – заявил полузащитник.
- Гулиев купил свой автомобиль – «Мерседес» в конце 2018 года.
- За этот период он нарушил на нем правила более 200 раз [в основном это превышение скорости].
- При этом часть штрафов до сих пор остается неоплаченной.
«Спартак»: «Клуб применит к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции»