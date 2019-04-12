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    Гулиев: «Мне стыдно перед болельщиками «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал для официального сайта клуба дорожный инцидент, в котором выступил инициатором драки.

    «Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» – заявил полузащитник.

    • Гулиев купил свой автомобиль – «Мерседес» в конце 2018 года.
    • За этот период он нарушил на нем правила более 200 раз [в основном это превышение скорости].
    • При этом часть штрафов до сих пор остается неоплаченной.

    «Спартак»: «Клуб применит к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1092

      Рубинище 5 минут назад

      Лицемерием и ложью прёт.. Явно клуб речь написал. 200+ нарушений ПДД, какое тут раскаяние, а главу гибдд посадить или, как минимум уволить за такое нужно.. очень жаль, что американец без яиц оказался. и заявление не написал.

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      Рейтинг: +10099

      bset 13 минут назад

      Опозорил мусульман своим поступкам. Разве так тебя воспитывали родители?

      0
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      Рейтинг: +902

      kvm 21 минуту назад

      к какоше с мамошей его!

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      Рейтинг: +3325

      sochi-2013 22 минуты назад

      В угол его поставить!

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      Рейтинг: +2616

      vgarakh 26 минут назад

      Извинения вызывают улыбку, особенно слова про воспитание родного клуба.
      Воспитание для таких - это порка три раза в неделю, тогда может быть , что-то выйдет из этого человека и то, сомнительно.

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