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    Пак: «Кокорин целился стулом в голову, желая нанести мне максимальный вред»

    В Пресненском суде Москвы сегодня продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    8 октября прошлого года футболисты и их компания посетили московское кафе «Кофемания», где у них произошел конфликт с директором департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денисом Паком.

    Во время инцидента Александр Кокорин ударил чиновника стулом по голове. По словам Пака, форвард хотел причинить максимальный ущерб его здоровью.

    – Около 8:55 я приехал на рабочую встречу с коллегами в кафе. Во встрече должен был принимать участие Гайсин [генеральный директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института]. Мне предоставили стол на троих. Напротив увидел шумную компанию из 10 человек. Она в утреннее время по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, распивала алкоголь и вела себя очень шумно, нарушала общие нормы поведения и проявляла неуважение к обществу.

    Кафе было полное, там были и мужчины, и женщины. Одна даже была в положении. Одна из девушек села на колени к человеку, Александру Кокорину, они начали целоваться. Это выглядело неприятно. Были и другие посетители. Это место было видно и с других точек. Рядом также находился неизвестный мне посетитель.

    В таких обстоятельствах, когда компания ведет себя вызывающе, я понял, что мы не сможем работать. Попросил пересадить меня за другой стол, но из-за загрузки кафе это не было осуществлено. Я открыл ноутбук и решил поработать в ожидании коллег с документами. Через какое-то время я услышал выкрики «Гангнам стайл», на которые не обращал внимания, поскольку не предполагал, что это обращено ко мне. Затем услышал фразу про ноутбук и понял, что, возможно, компания обращается ко мне. Я азиатской внешности, а песня – комического корейского певца. Выкрики были в издевательском тоне. Решил, что моя внешность их не устраивает.

    – Кто-то сидел еще в ноутбуке?

    – Не помню.

    – Кто именно произнес фразу?

    – Не знаю, я пытался абстрагироваться. Фразы были произнесены мужскими голосами. Я спросил, ко мне ли обращения. Действиями они подтвердили, что да. В корректной форме сделал замечание, так как они ведут себя по-хамски. Ко мне подошли двое. Кирилл начал нецензурно выражаться, Александр взял стул у столика рядом и, целясь в голову, пока я сидел, и желая нанести максимальный вред [в этот момент Александр Кокорин цокнул], нанес удар в область головы. Я подставил руку, поэтому удар пришелся как по руке, так и по голове. Кирилл начал наносить удары.

    Это нападение, избиение длилось несколько минут. Подошли посетители и сотрудники кафе, постарались утихомирить. Действия сопровождались нецензурными выражениями. Меня назвали китайцем и говорили, что я должен ехать в свой Китай и делать там замечания. Это было крайне неприятно. Я понимал, что передо мной несколько молодых и спортивных ребят. Я один, их пять, они настроены агрессивно.

    – Вы в тот момент испытывали угрозу?

    – Конечно. Я видел и понимал, что Александр целится в голову, тем самым он высказывает желание нанести вред моей жизни. Я оценивал угрозу как реальную. Кто-то из компании выкрикивал, что мы тебя убьем. Кричали, что мне повезло, что мы вообще остались живы.

    – Сказали, что вы вызывали агрессию в их адрес. Она от вас исходила?

    – Нет. Абсолютно.

    – Вы оскорбления употребляли?

    – Нет.

    – А замечания?

    – Сказал, что ведут себя как хамло. Через несколько минут подошел Гайсин.

    – В тот момент, когда Кокорины наносили удары, что делали остальные?

    – Александру было весело. Он веселился и смеялся. Его эта ситуация забавила. В целом, вся компания была в приподнятом настроении. Как подошел Гайсин, он пытался оттеснить людей, которые на меня напали. Я заметил, что один из подсудимых, Мамаев, нанес удары (количество не могу назвать, но не менее одного) ему в лицо. Он не проявлял агрессии, просто пытался успокоить. Протасовицкий схватил его за шею и провел удушающий прием. Все выражались нецензурно, были настроены агрессивно.

    – Вчера мы смотрели видео. В момент, когда пришел Гайсин, Александр вам удары наносил?

    – Насколько я помню, да. Что я могу отметить, когда компания покидала заведение, Кирилл повернулся ко мне и опять сказал нецензурно про китайца. Никакой градус агрессии с их стороны на протяжение инцидента снижен не был. Звучало в СМИ, что было примирение, но его не было. Наверное, в этом случае компания не вела бы себя так агрессивно, уходя.

    Мы понимали, что сила на их стороне и они готовы снова ей воспользоваться. Я попросил сотрудников кафе вызвать полицию. Через некоторое время они прибыли и предложили проследовать в Пресненское ОВД, где я написал заявление о нападении. После этого я обратился за медицинской помощью в клинику, где мне поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, а также скол и повреждение передних зубов».

    – Если суд признает подсудимых виновными, вы можете высказаться о наказании. На чем будете настаивать?

    – Оставлю решение на усмотрение суда.

    – Будете подавать иск?

    – Понимаю, что есть право, но пока не собираюсь обращаться с соответствующим иском.

    – Вы сказали, что в отношении вас звучали оскорбления. Чем именно вас оскорбляли?

    – Я об этом уже говорил. Были высказывания в отношении моей национальности. Это происходило в издевательском тоне. Через некоторое время сопровождалось нецензурной бранью.

    – Китаец – это оскорбление?

    – Если это сопровождается нецензурной бранью, то, думаю, да

    • В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1479

      neveldomha 25 минут назад

      То есть с расстояния в пол руки целился в голову, а попал в плечо. Как же это на Кокорина похоже!

      3
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      Рейтинг: +82

      Rooney102 30 минут назад

      Да пускай уже что хочет, то и говорит! Давно уже пора было Мамаю и Кокорке постигнуть эту участь.Лучше бы в футбол играли,а то 30 лет уже, а по уровню, шотландская лига. Парни видно постоянно косячат, не раз уже из себя строили "блатных" парней с полными карманами бабок.То, там из пистолетов стреляют,то одного толпой нагнули, то другого, то еще че... Парни поверили в свою безнаказанность, и думали будут делать, то что хотят. А тут раз и не на того маленько напали, но увы бабки не помогли. А вы диванные эксперты ,что то все за них, топите...Вам бы не оказаться в их ситуации, где даже если бы на вас напали толпой и вы оказались при этом не правы,вот тогда бы и поговорили.А сейчас просто помолчите)))

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      Рейтинг: +1228

      Бабушка Зильзиля 39 минут назад

      - Ну а люстру-то подсудимый разбил, да?
      - Даа... Разбиль. Зачем отрицать... Когда мы пошли домой, он случайно стулом задел.

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      Рейтинг: -5196

      пьяныйхоровод 45 минут назад

      Интересно кто может , не являясь специалистом в этой области , отличить китайца от корейца , или бурята от калмыка . Коркорин наверно Шпаку в паспорт не заглядывал перед конфликтом . Откуда ему знать кто перед ним ?

      2
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      Рейтинг: +5677

      ufos73 > пьяныйхоровод 16 секунд назад

      Я могу, и не являясь спецом по них, так же как грузина от армянина...

      0
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      Рейтинг: +1585

      OldenVad 51 минуту назад

      Я так понимаю, у нас каждый 2й судья или свидетель )))

      0
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      Рейтинг: +1062

      Бомбардиръ 1 час назад

      Белый и пушистый китаец...

      PS. А это уже не оскорбление, как понимаю из его слов.

      3
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      Рейтинг: +736

      Валерий1965 1 час назад

      Целил стулом))))) Для максимального вреда там вилки были) У него ЗЧМТ от касательного удара по плечу. Квалифицированного вреда здоровью нет.

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      Рейтинг: +736

      Валерий1965 1 час назад

      Врёт.

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      Рейтинг: +2366

      yorgenbarenz 1 час назад

      Наврал три короба.На видео Кокорин ткнул стулом в него,а не бил по голове сверху.Бабу с поцелуями,нецензурную брань приплёл к делу.Соскочил с темы примирения на месте.Т.е.,по-любому договорились опорочить и посадить Кокошу.Больше слов,обвинений ни о чём.И обвинение в суде ведёт себя в таком же стиле,цепляется к словам.Кокорин с компашкой просто не знали,что директора Департаментов предпочитают работать с утра в забегаловках.

      2
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      Рейтинг: +3261

      александр п > yorgenbarenz 1 час назад

      Первоначально сообщали что шпака огрели стулом в 7 утра, потом в 8 ,теперь в 9 ,зачем столько вранья? Если в 9 какого хрена он в рабочее время по питейным заведением ошивается?

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      Рейтинг: +1228

      Бабушка Зильзиля > александр п 19 минут назад

      Ответ на вопрос сколько будет дважды два Пак примерно знал, где-то
      семь - восемь а девять это альтернативное число которое не к чему не обязывает так как у него рабочий день не нормированный))

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      Рейтинг: +3261

      александр п > Бабушка Зильзиля 14 минут назад

      На видео есть точное время,зачем тень на плетень наводить?

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      Рейтинг: +3261

      александр п 1 час назад

      Одному мне показалось,что шпак врёт?

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