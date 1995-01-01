Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры с Ковачичем

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перебраться в «Зенит».

По информации Daily Mail, представители 24-летнего футболиста уже вступили в переговоры с петербургским клубом.

Права на хорвата принадлежат «Реалу», за лондонцев он выступает в аренде. При этом тренер «Челси» Маурицио Сарри заинтересован в том, чтобы сохранить хавбека в команде.

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу Ковачича.