Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры с Ковачичем

Какие деньги нужно предлагать, чтобы он бросил Лондон и перешел в СП???
Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перебраться в «Зенит».
По информации Daily Mail, представители 24-летнего футболиста уже вступили в переговоры с петербургским клубом.
Права на хорвата принадлежат «Реалу», за лондонцев он выступает в аренде. При этом тренер «Челси» Маурицио Сарри заинтересован в том, чтобы сохранить хавбека в команде.
Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу Ковачича.
- В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 43 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
- Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.