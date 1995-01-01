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    Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры с Ковачичем

    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перебраться в «Зенит».

    По информации Daily Mail, представители 24-летнего футболиста уже вступили в переговоры с петербургским клубом.

    Права на хорвата принадлежат «Реалу», за лондонцев он выступает в аренде. При этом тренер «Челси» Маурицио Сарри заинтересован в том, чтобы сохранить хавбека в команде.

    Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу Ковачича.

    • В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 43 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
    • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии9
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      Рейтинг: +835

      FRZZ 4 минуты назад

      Какие деньги нужно предлагать, чтобы он бросил Лондон и перешел в СП???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4968

      KLIM777 > FRZZ 1 минуту назад

      Нужно всего лишь показать ему фотографии Питера;)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69257

      Рубик Докоян 14 минут назад

      Если и вести переговоры, то со своими "лавочниками" и "пассажирами" с которыми надо будет расставаться. С ними придётся расторгнуть контракт по обоюдному согласию с выплатой компенсации. А потом точечно усиливать проблемные позиции качественными игроками.

      0
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      Рейтинг: +996

      ухоженный крокодил 18 минут назад

      Если хорват, тогда и Влашича, до кучи :))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1377

      giluxa1963 21 минуту назад

      в Челси проблемы -разбегается народ

      0
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      Рейтинг: +169

      OBOLEV 31 минуту назад

      Зенит хочет своего Влашича, но если и получит то скорее всего Маркизио )

      0
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      Рейтинг: +5240

      Skull_Boy 34 минуты назад

      Хаххаах, Ковачич перейдет в помойку смешно и если уже уходит, то есть и по круче команды, на крайняк вернется в Интер, где все ему будут рады, а скорее всего уйдет в Арсенал на замену Ремзи

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      Рейтинг: +280

      KPCCSPB > Skull_Boy 30 минут назад

      Эй, чепушня вальтовая, так и не вылечился? И с запятыми по-прежнему проблемки.

      -2
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      Рейтинг: +996

      ухоженный крокодил > KPCCSPB 14 минут назад

      Зато с запорами проблем нет, он пи.д.р.
      :)))

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