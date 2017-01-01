Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

Кто бы сомневался. Осуждены за 37 секунд речи прокурора.
В Мосгорсуде прошло заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Футболисты находятся под стражей с октября 2018 года.
По итогам заседания судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля в силе.
- Слушание об освобождении футболистов длилось чуть более двух часов.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за несколько драк в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).