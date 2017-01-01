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    Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

    В Мосгорсуде прошло заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Футболисты находятся под стражей с октября 2018 года.

    По итогам заседания судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля в силе.

    • Слушание об освобождении футболистов длилось чуть более двух часов.
    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за несколько драк в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4243

      prezent2017 4 минуты назад

      Кто бы сомневался. Осуждены за 37 секунд речи прокурора.

      0
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      Рейтинг: +2528

      Добрый Бобер 7 минут назад

      Какой, однако, г-н Пак мстительный.

      0
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      Рейтинг: +4243

      prezent2017 > Добрый Бобер 3 минуты назад

      Пак - шестерка, выполнял заказ. Интересно - чей?

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      Рейтинг: +103

      Борат 10 минут назад

      путинская россия во всей красе!

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      Рейтинг: +489

      Фанат Рубина 11 минут назад

      правильно, нечего рецидивистам делать на свободе!

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