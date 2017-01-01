Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

В Мосгорсуде прошло заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Футболисты находятся под стражей с октября 2018 года.

По итогам заседания судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля в силе.