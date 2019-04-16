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    AS: Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Форвард поссорился с Клоппом

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах собирается уйти из клуба этим летом.

    По информации AS, египтянин попросил продать его после разговора с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Сообщается, что у игрока и специалиста возникли серьезные разногласия, из-за которых они поссорились.

    Форвард заявил руководству клубу, что в случае неудовлетворения его просьбы об уходе он подаст запрос на трансфер.

    Как утверждает источник, «Ливерпуль» согласился отпустить Салаха, если его позиция не изменится в конце сезона.

    • Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года за 42 миллиона евро.
    • В этом сезоне египтянин провел за красных 45 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.
    • По данным Transfermarkt, стоимость форварда – 150 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к Салаху со стороны «Реала» и «Ювентуса».

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +682

      САНЁК17 12 минут назад

      Конечно утка,истинный мусульманин не держит на себя обид,сегодня поссорился завтра ассаламу алайкум

      0
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      Рейтинг: +408

      de bruyne 15 минут назад

      Утка

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