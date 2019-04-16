AS: Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Форвард поссорился с Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах собирается уйти из клуба этим летом.

По информации AS, египтянин попросил продать его после разговора с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Сообщается, что у игрока и специалиста возникли серьезные разногласия, из-за которых они поссорились.

Форвард заявил руководству клубу, что в случае неудовлетворения его просьбы об уходе он подаст запрос на трансфер.

Как утверждает источник, «Ливерпуль» согласился отпустить Салаха, если его позиция не изменится в конце сезона.