AS: Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Форвард поссорился с Клоппом

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах собирается уйти из клуба этим летом.
По информации AS, египтянин попросил продать его после разговора с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Сообщается, что у игрока и специалиста возникли серьезные разногласия, из-за которых они поссорились.
Форвард заявил руководству клубу, что в случае неудовлетворения его просьбы об уходе он подаст запрос на трансфер.
Как утверждает источник, «Ливерпуль» согласился отпустить Салаха, если его позиция не изменится в конце сезона.
- Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года за 42 миллиона евро.
- В этом сезоне египтянин провел за красных 45 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.
- По данным Transfermarkt, стоимость форварда – 150 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к Салаху со стороны «Реала» и «Ювентуса».