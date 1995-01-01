Sky Sports: «Ювентус» провел переговоры с Конте

Все может быть ,Ювентус для Конте не посторонний клуб.
«Ювентус» провел предварительные переговоры с Антонио Конте. По информации Sky Sports, клуб узнал у тренера, свободен ли он для предложений – на случай, если летом «Ювентус» решит уволить нынешнего главного тренера Массимилиано Аллегри.
- Конте возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год.
- При этом тренере «Ювентус» трижды победил в Серии А.
Последним местом работы Конте был «Челси». Итальянец покинул команду летом 2018 года. После ухода из английского клуба разные медиа сообщали о переговорах тренера с «Интером». Сам Конте сказал, что не вернется к работе раньше лета 2019 года.
- Вчера, 16 апреля, «Ювентус» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
- В чемпионате Италии команда занимает первое место с отрывом в 17 очков от второго места.