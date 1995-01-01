Sky Sports: «Ювентус» провел переговоры с Конте

«Ювентус» провел предварительные переговоры с Антонио Конте. По информации Sky Sports, клуб узнал у тренера, свободен ли он для предложений – на случай, если летом «Ювентус» решит уволить нынешнего главного тренера Массимилиано Аллегри.

Конте возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год.

При этом тренере «Ювентус» трижды победил в Серии А.

Последним местом работы Конте был «Челси». Итальянец покинул команду летом 2018 года. После ухода из английского клуба разные медиа сообщали о переговорах тренера с «Интером». Сам Конте сказал, что не вернется к работе раньше лета 2019 года.