Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Sky Sports: «Ювентус» провел переговоры с Конте

    «Ювентус» провел предварительные переговоры с Антонио Конте. По информации Sky Sports, клуб узнал у тренера, свободен ли он для предложений – на случай, если летом «Ювентус» решит уволить нынешнего главного тренера Массимилиано Аллегри.

    • Конте возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год.
    • При этом тренере «Ювентус» трижды победил в Серии А.

    Последним местом работы Конте был «Челси». Итальянец покинул команду летом 2018 года. После ухода из английского клуба разные медиа сообщали о переговорах тренера с «Интером». Сам Конте сказал, что не вернется к работе раньше лета 2019 года.

    • Вчера, 16 апреля, «Ювентус» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
    • В чемпионате Италии команда занимает первое место с отрывом в 17 очков от второго места.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:12
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65895

      zigbert 55 минут назад

      Все может быть ,Ювентус для Конте не посторонний клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Avatar 2 59 минут назад

      Лучший вариант для Юве Юрген Клопп

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7631

      DeStar > Avatar 2 29 минут назад

      по мне так это лучший вариант для кучи клубов, будь то реал, юве, арсенал, псж и так далее. Я зидана безмерно люблю и уважаю, но кпопп тот спец, который ставит свой крутой футбол, даже из, как казалось, гавна и палок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar 1 час назад

      одного автобусника на другого! шило на мыло ! снова надежда на одних пенсионеров. клонировать барцальи бонуччи и кьеллини будете?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru