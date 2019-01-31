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    Конте: «До лета не увидите меня ни в одном из клубов»

    Итальянский тренер Антонио Конте прокомментировал ситуацию со своим будущим.

    «До лета не увидите меня ни в одном из клубов. Это точно. «Интер»? Информация о нем появилась уже давно, но это всего лишь слухи, контактов не было. Предложения? Я буду все обдумывать в спокойной обстановке», – сказал специалист.

    • Конте 49 лет.
    • Последним клубом тренера был «Челси». Его уволили из лондонского клуба минувшим летом.
    • Ранее Конте также работал с «Ареццо», «Бари», «Аталантой», «Сиеной», «Ювентусом» и сборной Италии.

    Конте: «Интерес «Реала» был, как горячая картошка»

    Источник: El Mundo Deportivo

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    31.01.2019 22:49
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