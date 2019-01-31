Конте: «До лета не увидите меня ни в одном из клубов»

Итальянский тренер Антонио Конте прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«До лета не увидите меня ни в одном из клубов. Это точно. «Интер»? Информация о нем появилась уже давно, но это всего лишь слухи, контактов не было. Предложения? Я буду все обдумывать в спокойной обстановке», – сказал специалист.

Конте 49 лет.

Последним клубом тренера был «Челси». Его уволили из лондонского клуба минувшим летом.

Ранее Конте также работал с «Ареццо», «Бари», «Аталантой», «Сиеной», «Ювентусом» и сборной Италии.

Конте: «Интерес «Реала» был, как горячая картошка»