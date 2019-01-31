Конте: «Интерес «Реала» был, как горячая картошка»

Итальянский тренер Антонио Конте прокомментировал интерес, который к нему проявлял «Реал».

«Интерес «Реала» в то время был, как горячая картошка. Лучше было отказаться… Возможность нашего сотрудничества существовала, но я не люблю принимать команды посреди сезона, я предпочитаю начинать работу перед стартом нового сезона», – цитирует 49-летнего тренера El Mundo Deportivo.