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    Конте: «Интерес «Реала» был, как горячая картошка»

    Итальянский тренер Антонио Конте прокомментировал интерес, который к нему проявлял «Реал».

    «Интерес «Реала» в то время был, как горячая картошка. Лучше было отказаться… Возможность нашего сотрудничества существовала, но я не люблю принимать команды посреди сезона, я предпочитаю начинать работу перед стартом нового сезона», – цитирует 49-летнего тренера El Mundo Deportivo.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    31.01.2019 20:02
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