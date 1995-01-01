«Барселона» может заплатить «Аяксу» 80 миллионов за де Лигта. Клубы продолжают переговоры 

«Барселона» ведет переговоры с «Аяксом» о трансфере защитника Матейса де Лигта. Источники ESPN сообщили, что испанский клуб «контролирует ситуацию».

По информации издания, интерес «Ювентуса» и «Баварии» к игроку остается, но «Барселона» – приоритетный вариант для де Лигта. Сумма трансфера может составить 80 миллионов евро.

Источники ESPN сообщают, что «Барселона» работает над этим трансфером как над стратегически важным. Так же клуб работал над переходом Френки де Йонга (одноклубника де Лигта), который станет игроком «Барсы» летом.

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