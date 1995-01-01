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    «Барселона» может заплатить «Аяксу» 80 миллионов за де Лигта. Клубы продолжают переговоры 

    «Барселона» ведет переговоры с «Аяксом» о трансфере защитника Матейса де Лигта. Источники ESPN сообщили, что испанский клуб «контролирует ситуацию».

    По информации издания, интерес «Ювентуса» и «Баварии» к игроку остается, но «Барселона» – приоритетный вариант для де Лигта. Сумма трансфера может составить 80 миллионов евро.

    Источники ESPN сообщают, что «Барселона» работает над этим трансфером как над стратегически важным. Так же клуб работал над переходом Френки де Йонга (одноклубника де Лигта), который станет игроком «Барсы» летом.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +796

      SarJr 7 секунд назад

      Дааа, если таки поедет в барсу, то пара умтити плюс лигт может стать наподобие той самой легендарной папы пике плюс пуйоль. Пусть не выпендриваються и заплатят сколько хочет аякс

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      Рейтинг: +8882

      slavutiq70 7 минут назад

      Жалко конечно,,,Аякс всегда после удачного сезона распродаёт всех лидеров,,,,,а мог бы быть всегда в топе,,,,мощнейщая школа,,,,,но не чего не поделаеш такова политика клуба,,,,,,,,,,,,,,а так конечно скучаю по временам когда ЛЧ,,,выигрывали не только Барса и Реал но и Аякс,Стяуа,Порто,,,

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