Румынская лига продала права на трансляцию за 28 миллионов евро в год. Показ РПЛ обходится «Матч ТВ» в 23,5 миллиона

Румынская Лига 1 [высший дивизион станы] продала права на трансляцию матчей трем местным телеканалам – Digisport, Telekomsport и Look TV.

Контракт рассчитан на пять лет. За один сезон лига будет получать 28 миллионов евро.

В июле 2018 года российский канал «Матч ТВ» подписал четырехлетний договор с РПЛ на показ игр чемпионата России. Сумма соглашения составила 1,7 миллиарда рублей в год [на тот момент это около 23,5 миллиона евро].