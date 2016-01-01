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    Румынская лига продала права на трансляцию за 28 миллионов евро в год. Показ РПЛ обходится «Матч ТВ» в 23,5 миллиона

    Румынская Лига 1 [высший дивизион станы] продала права на трансляцию матчей трем местным телеканалам – Digisport, Telekomsport и Look TV.

    Контракт рассчитан на пять лет. За один сезон лига будет получать 28 миллионов евро.

    В июле 2018 года российский канал «Матч ТВ» подписал четырехлетний договор с РПЛ на показ игр чемпионата России. Сумма соглашения составила 1,7 миллиарда рублей в год [на тот момент это около 23,5 миллиона евро].

    Источник: Digi Sport

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +105

      Борат 24 минуты назад

      просто тина канделаки знает как вести переговоры и не переплачивать)))
      ну с апл не получилось немного))))))

      0
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      Рейтинг: +5239

      Skull_Boy 37 минут назад

      Грубо говоря канал отваливает по 9 млн евро и что тут все ноют то, а все понятно дебилы увидели сумму в 28 на 24, а дочитать мозгов нет и давно уже люди смотрят трансляции через ace stream или sopcast, а то как не включи Матч ТВ, то все время трансляции игр бомжевика, позорно так давать рекламу клубу, которые без денег и белорусов обыграть не может

      -1
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      Рейтинг: +3248

      александр п 37 минут назад

      Ну что вы хотите ,Румыния нищая европейская страна, а АПЛ только за границу продали прав на 4 млрд евро.

      0
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      Рейтинг: +1670

      ivan-football-fan 1 час назад

      Ну, что же... "Цена" чемпионатов в двух странах понятна и... ВПОЛНЕ СОПОСТАВИМА)))
      Теперь...кто объяснит, почему у нас наши "нутряные звёзды" получают ....В СТО РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РУМЫНСКИЕ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ??))))

      2
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      Рейтинг: +3248

      александр п > ivan-football-fan 42 минуты назад

      Потому что у нас клубы содержатся за счёт бюджета.

      1
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      Рейтинг: +3718

      GoldPlayFIFARus9 > ivan-football-fan 31 минуту назад

      Потому что Мутко своим грамотным решением ввёл лимит 15 лет назад, теперь за паспорт приходится доплачивать.

      0
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      Рейтинг: +948

      zritelx > александр п 26 минут назад

      А тем кто не за бюджет вынуждены правила игры принимать, к сожалению.

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      Рейтинг: +4889

      mihail200606 1 час назад

      А я подумал матч тв купил.. Вместо апл..))

      2
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      Рейтинг: +62

      Юрбан-Зенит > mihail200606 57 минут назад

      Конечно, Стяуа топ))

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      Рейтинг: +10149

      bset 1 час назад

      Потому что в цивилизованных странах на этом зарабатывают. А у нас и билеты покупать не хотят, и по Матч ТВ все матчи показывать хотят. Вон я Спартак - ЦСКА купил за 75 рублей, не обломался. Деньги адекватные. Но нет, надо на разных платформах пиратить.

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