Облак продлил контракт с «Атлетико»

Для "матрасников" это удача, сохранить ещё на 4 года такого вратаря. Если решатся на продажу, то за него покупателям придётся выкладывать рекордную для вратаря сумму, на мой взгляд.
«Атлетико» объявил о продлении соглашения с голкипером Яном Облаком.
Новый контракт со словенцем рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 26-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Бенфики» в 2014 году за 16 миллионов евро.
- Вратарь провел за красно-белых 203 матча (115 – на ноль) и пропустил 132 гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость Облака в 80 миллионов евро.
#Oblak2023— Atlético de Madrid (@Atleti) 17 апреля 2019 г.
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