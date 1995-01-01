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    Облак продлил контракт с «Атлетико»

    «Атлетико» объявил о продлении соглашения с голкипером Яном Облаком.

    Новый контракт со словенцем рассчитан до 30 июня 2023 года.

    • 26-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Бенфики» в 2014 году за 16 миллионов евро.
    • Вратарь провел за красно-белых 203 матча (115 – на ноль) и пропустил 132 гола.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Облака в 80 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +69237

      Рубик Докоян 7 минут назад

      Для "матрасников" это удача, сохранить ещё на 4 года такого вратаря. Если решатся на продажу, то за него покупателям придётся выкладывать рекордную для вратаря сумму, на мой взгляд.

      0
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      Рейтинг: +69

      Str4nger 23 минуты назад

      М

      0
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      Рейтинг: +164

      OBOLEV 53 минуты назад

      Пожалуй лучший голкипер на сегодняшний день

      1
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      Рейтинг: +1223

      Karpathian 57 минут назад

      М

      0
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      Рейтинг: +1223

      Karpathian > Karpathian 56 минут назад

      блин жалко этот фейл убрали с "м"

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