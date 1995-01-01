Червиченко: «Федун сказал, что «Спартак» стоит больше миллиарда? Цена завышена в 10 раз»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова члена совета директоров о стоимости клуба 1,1-1,2 миллиарда евро.

– Упустил момент, когда Андрей Федун стал большим экспертом в оценке активов. Насколько я помню, он всю жизнь был врачом. Можно оценить и в 10, и в 15. Вопрос не в том, во сколько ты оцениваешь, а сколько за него хотели бы дать.

Думаю, что цена завышена в 10 раз, если мы говорим о клубе, не привязывая стадион. Думаю, что цена в районе 100-150 млн евро плюс материальная база.

– Зачем тогда называть такую большую стоимость? Говорит ли это о том, что «Спартак» собираются продавать?

– Логичнее задать такой вопрос ему. Вполне возможно, что ведутся какие-то внутренние разговоры о продаже. Команда владеет клубом довольно много времени, а успехов как не было, так и нет. За 16 лет завоеван всего лишь один серьезный трофей. На мой взгляд, это очень недостаточно.

– В нынешних реалиях возможно, что кто-то захочет и сможет приобрести российский клуб?

– Такой, как «Спартак», вполне возможно, но за реальные деньги. Мы все понимаем, какие бы сказки ни рассказывали про доходность наших клубов, это все равно вещь убыточная. Причем чем выше клуб располагается, тем больше убытков. Думаю, минусовое сальдо первых пяти клубов в районе 30-50 млн евро, а которые пониже где-то в районе 10 млн.

Абсолютно точно никакой российский клуб не является прибыльным. Где-то эта цифра может быть поменьше – например, у ЦСКА. Все-таки они достаточно неплохо продают игроков, у них отрицательное сальдо может быть меньше остальных.