Андрей Федун: «Спартак» стоит 1,1-1,2 миллиарда»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о стоимости клуба.

– Несколько лет назад был вариант с вхождением в «Спартак» серьезного соинвестора – речь о Петре Авене. Что тогда не срослось?

– Разговор о сделке не шел – был интерес. Проводились определенные работы, аудит.

Но нужно понимать, что Авен – банкир. Он все посчитал, и стало понятно, что на том этапе содержание клуба убыточно. То есть, нужно регулярно докладывать деньги. С точки зрения голого бизнеса это неинтересно. А поскольку Авен достаточно деловой человек, и у него, видимо, нет такой фанатичной любви…

– Как у Леонида Арнольдовича?

– В общем, да. Поэтому он решил, что лучше будет просто болеть за «Спартак» с трибуны.

– После реальный интерес у кого-то еще возникал?

– Ту ситуацию, скорее, развивали мы, чтобы найти соинвестора и уменьшить финансовое бремя, поскольку оно достаточно тяжелое. На тот момент стадион только построили, других проблем хватало. Поэтому, естественно, пытались хоть чуть-чуть снизить расходы.

– Правильна ли моя информация, что стоимость «Спартака» в целом как клуба – с инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками и их зарплатами, правами на бренд – составляет 1,1-1,2 миллиарда евро?

– Да.

– То есть, если кто-то, допустим, хочет купить «Спартак», он должен быть готов к расходам такого порядка?

– Да, с учетом стадиона. Но нужно иметь в виду, что любая продажа – это всегда торговля. То, что мы хотим, и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе.

Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…

Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда – это факт. Однозначно