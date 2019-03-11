Агроном: «Нельзя включить подогрев поля стадиона в Туле по максимуму. Жители начинают жаловаться на жару»

Представитель компании «Газон» Юрий Филин рассказал, с какими особенностями приходится сталкиваться при включении подогрева поля на тульском стадионе «Арсенал».

«Как с подогревом дела обстоят? Ну, мы же все равно зависим от городской системы. Котельная хоть и идет нам навстречу, поднимает температуру, но больше шестидесяти дать не может, потому что жильцы близлежащих домов начинают жаловаться, так как очень жарко. Да, система отопления связана с системой отопления жилых домов», – сказал Филин.

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей не разрешила «Арсеналу» проводить на своем поле матч 18-го тура с ЦСКА и ответную встречу 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» из-за неудовлетворительного состояния газона. Игры были перенесены в Грозный и Химки соответственно.