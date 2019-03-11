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    Агроном: «Нельзя включить подогрев поля стадиона в Туле по максимуму. Жители начинают жаловаться на жару»

    Представитель компании «Газон» Юрий Филин рассказал, с какими особенностями приходится сталкиваться при включении подогрева поля на тульском стадионе «Арсенал».

    «Как с подогревом дела обстоят? Ну, мы же все равно зависим от городской системы. Котельная хоть и идет нам навстречу, поднимает температуру, но больше шестидесяти дать не может, потому что жильцы близлежащих домов начинают жаловаться, так как очень жарко. Да, система отопления связана с системой отопления жилых домов», – сказал Филин.

    Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей не разрешила «Арсеналу» проводить на своем поле матч 18-го тура с ЦСКА и ответную встречу 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» из-за неудовлетворительного состояния газона. Игры были перенесены в Грозный и Химки соответственно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2019 15:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 марта 2019, 02:40

      а вот и ответ неадекватного агронома.... и картина дурдома на стадионе во всей красе..... А их руководство тоже в неадеквате?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 20:17

      Какие глупости рассказывают. На стадионе должна быть своя котельная.

      2
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      Рейтинг: +258

      жеха87 11 марта 2019, 19:06

      Я работаю мастером сантехников! В каждом доме есть регулировочная задвижка под номером 3! И поджать не нет сложности! Так что грейте поле хоть до 90 %

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > жеха87 11 марта 2019, 19:21

      Значит причина. Другая))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2019, 17:25

      сначала подумал что червячкам мышам и кротам жарко будет ведь тоже жители согласитесь

      2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 16:08

      Связана с системой отопления домов. Ага, ещё скажите что это за счёт этих самых домой греется

      6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 16:07

      Дурдом.Невнятное мычание.Может поверить только тот,у кого гуманитарное образование, помноженное на кретинизм.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п 11 марта 2019, 16:05

      Какая то дурь,при большей температуре корневую систему сожгёте.Надо было раньше включать систему и накрывать поле плёнкой.А не лечить нам мозги.

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