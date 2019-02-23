Главные новости дня. Абрамович может купить «Рубин», Дюков попробует вернуть пиво на стадионы

Три россиянина пополнили литовскую «Палангу».

Абрамович может купить «Рубин».

«Интер» предложил Икарди новый контракт с зарплатой 6,5 миллионов.

Игрок «Валенсии» Торрес: «На бумаге «Краснодар» более проходимая команда, чем остальные».

Дюков попытается снять запрет на продажу пива на стадионах.

Анчелотти – о ссоре с Пересом: «Я заменил Бэйла, и начался конфликт. Меня сводят с ума те, кто ведет себя эгоистично».

Товарищеские матчи. «Спартак» проиграл «Шерифу», ЦСКА обыграл «Уфу».

Примера. «Барселона» на выезде обыграла «Севилью», у Месси хет-трик.