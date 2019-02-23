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    Игрок «Валенсии» Торрес: «На бумаге «Краснодар» более проходимая команда, чем остальные»

    Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес оценил соперника команды по 1/8 финала Лиги Европы. Испанцы сыграют с «Краснодаром».

    «На бумаге «Краснодар» более проходимая команда, чем остальные. Тем не менее, с россиянами будет сложно, ведь в своей лиге они вторые. Команда на ходу, раз прошла «Байер», – сказал Торрес.

    • Матчи состоятся 7 и 14 марта.
    • «Валенсия» в Примере идет девятой.
    • «Краснодар» на групповом этапе играл с другой испанской командой – «Севильей» (одна победа, одно поражение).

    Источник: Europapress

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    23.02.2019 12:45
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 24 февраля 2019, 10:54

      он вообще игры Краснодара видел?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2019, 09:10

      самая проходимая команда из оставшихся это Зенит так что летучим мышам с быками не особо повезло могут и ненароком затоптать

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 21:37

      Этот тот Торрес или ругой. Тот, что в Ливере был, говорят, давно спёкся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > prezent2017 26 февраля 2019, 17:30

      легендарный Фернандо уже все, а это его однофамилец)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 февраля 2019, 21:18

      ВПЕРЕД БЫКИ!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 23 февраля 2019, 20:33

      Вперёд Краснодар!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 февраля 2019, 18:06

      Он не знает, что такое острые рОги и крепкие капыты... Быки пройдут валенсианцев легче, чем немцев.

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 февраля 2019, 17:03

      Феррану Торресу удачи с бумагой (её надо как следует помять перед применением...) А Краснодару УДАЧИ на футбольном поле !

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 17:00

      Краснодару надо опровергнуть эту точку зрения Торреса.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2019, 16:39

      Надеюсь Краснодар подготовится и пройдет дальше! Сельта в позапрошлом году тоже казалась более чем проходимым соперником на этой стадии, как все закончилось мы прекрасно помним!!!

      2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 23 февраля 2019, 16:04

      Видимо, Торрес посмотрел игру Севилья-Краснодар, в которой наши показали себя не с лучшей стороны. Пусть этот просмотр будет нам на пользу.

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