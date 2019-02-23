Игрок «Валенсии» Торрес: «На бумаге «Краснодар» более проходимая команда, чем остальные»

он вообще игры Краснодара видел?
Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес оценил соперника команды по 1/8 финала Лиги Европы. Испанцы сыграют с «Краснодаром».
«На бумаге «Краснодар» более проходимая команда, чем остальные. Тем не менее, с россиянами будет сложно, ведь в своей лиге они вторые. Команда на ходу, раз прошла «Байер», – сказал Торрес.
- Матчи состоятся 7 и 14 марта.
- «Валенсия» в Примере идет девятой.
- «Краснодар» на групповом этапе играл с другой испанской командой – «Севильей» (одна победа, одно поражение).