Игрок «Валенсии» Торрес: «На бумаге «Краснодар» более проходимая команда, чем остальные»

Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес оценил соперника команды по 1/8 финала Лиги Европы. Испанцы сыграют с «Краснодаром».

«На бумаге «Краснодар» более проходимая команда, чем остальные. Тем не менее, с россиянами будет сложно, ведь в своей лиге они вторые. Команда на ходу, раз прошла «Байер», – сказал Торрес.