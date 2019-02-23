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    Три россиянина пополнили литовскую «Палангу»

    Литовский клуб «Паланга» подписал контракты с тремя футболистами из России. Команду пополнил 31-летний бывший нападающий «Ротора» Андрей Мязин.

    Также контракты подписаны с полузащитником Иваном Баклановым (последний клуб – краснодарский «Урожай») и хавбеком Сергеем Каретником, который ранее выступал за «Нижний Новгород».

    • «Паланга» выступает в высшем дивизионе чемпионата Литвы.
    • В прошлом сезоне команда заняла седьмое место из восьми команд.
    • Клуб основан в 1957 году.

    Источник: Официальный сайт «Паланги»

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    23.02.2019 09:59
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 16:16

      Ничего хорошего их там не ждет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 13:35

      А почему суммы не озвучены? Зарплата за сколько купили, или сами при платили?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 февраля 2019, 12:58

      Зато какой громкий заголовок могли бы сделать желтушные СМИ:
      "Три российских футболиста уехали играть в Европу"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 11:24

      Какой смысл за лимитрофов выступать? Один тут писал, что бутылки приходилось собирать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 февраля 2019, 10:19

      Поехали в санаторий..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > кошмарик 23 февраля 2019, 13:36

      Похоже, купили путёвки и поехали.

      8
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