Три россиянина пополнили литовскую «Палангу»

Ничего хорошего их там не ждет.
Литовский клуб «Паланга» подписал контракты с тремя футболистами из России. Команду пополнил 31-летний бывший нападающий «Ротора» Андрей Мязин.
Также контракты подписаны с полузащитником Иваном Баклановым (последний клуб – краснодарский «Урожай») и хавбеком Сергеем Каретником, который ранее выступал за «Нижний Новгород».
- «Паланга» выступает в высшем дивизионе чемпионата Литвы.
- В прошлом сезоне команда заняла седьмое место из восьми команд.
- Клуб основан в 1957 году.