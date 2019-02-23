Три россиянина пополнили литовскую «Палангу»

Литовский клуб «Паланга» подписал контракты с тремя футболистами из России. Команду пополнил 31-летний бывший нападающий «Ротора» Андрей Мязин.

Также контракты подписаны с полузащитником Иваном Баклановым (последний клуб – краснодарский «Урожай») и хавбеком Сергеем Каретником, который ранее выступал за «Нижний Новгород».