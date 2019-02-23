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    Анчелотти – о ссоре с Пересом: «Я заменил Бэйла, и начался конфликт. Меня сводят с ума те, кто ведет себя эгоистично»

    Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал об одной из причин ухода из клуба.

    «Альтруизм в команде нужен. Меня сводят с ума люди, которые ведут себя эгоистично во время матча. Есть моменты, когда игрок должен отдать мяч партнеру, но не отдает его. Я заплатил за это своей карьерой.

    Причиной ссоры с Пересом была замена Бэйла в игре с «Валенсией». Бэйл должен был отдать пас на Бензема, который забил бы в пустые ворота. Но вместо этого Бэйл пробил.

    Я заменил Бэйла, и начался конфликт. Возможно, чрезмерный альтруизм тоже навредит нападающему. Ему нужно быть немного эгоистичным, но не слишком», – сказал Анчелотти.

    • Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.
    • Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
    • Сейчас Анчелотти работает в «Наполи».

    Источник: Il Napolista

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    23.02.2019 16:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 23 февраля 2019, 22:42

      Бейл давно списан

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 23 февраля 2019, 16:31

      Корень проблем в любом клубе именно из-за нарушенного микроклимата
      Я вообще удивляюсь, что Зидану с Бейлом в составе удалось выиграть ЛЧ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > RealDiMoNMadrid 23 февраля 2019, 19:14

      По этому Бэйл до сих пор зол на лысина, потому что он в стартовый состав не попал в финале лч

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