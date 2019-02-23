Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал об одной из причин ухода из клуба.

«Альтруизм в команде нужен. Меня сводят с ума люди, которые ведут себя эгоистично во время матча. Есть моменты, когда игрок должен отдать мяч партнеру, но не отдает его. Я заплатил за это своей карьерой.

Причиной ссоры с Пересом была замена Бэйла в игре с «Валенсией». Бэйл должен был отдать пас на Бензема, который забил бы в пустые ворота. Но вместо этого Бэйл пробил.

Я заменил Бэйла, и начался конфликт. Возможно, чрезмерный альтруизм тоже навредит нападающему. Ему нужно быть немного эгоистичным, но не слишком», – сказал Анчелотти.