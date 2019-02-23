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    Примера. «Барселона» на выезде обыграла «Севилью», у Месси хет-трик

    Встреча 25 тура чемпионата Испании «Севилья»«Барселона» закончилась со счетом 4:2.

    В составе сине-гранатовых отличились нападающие Лионель Месси и Луис Суарес – у аргентинца три гола, а уругвайца один. За хозяев забили хавбек Хесус Навас и защитник Габриэль Меркадо.

    Команда Эрнесто Вальверде набрала 57 очков, сохранив лидерство в чемпионской гонке. У андалусцев 37 баллов и пятое место.

    Испания. Примера. 25 тур

    Севилья – Барселона – 2:4 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Навас, 22; 1:1 – Месси, 26; 2:1 – Меркадо, 42; 2:2 – Месси, 67; 2:3 – Месси, 85; 2:4 – Суарес, 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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    23.02.2019 20:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 23 февраля 2019, 23:18

      Смотрю на них - просто " инопланетяне " )))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 21:44

      Барселона выдала прекрасный матч. Месси был просто неудержим. Особенно красив был его первый гол.

      8
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      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 21:43

      у Барсы перекос на атаку, а в обороне плохо отрабатывают многие игроки.
      наверное к тренеру много вопросов.

      6
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 23 февраля 2019, 21:09

      Меська велик. В натуре.
      В этом сезоне Барсе надо брать все титулы. А Меське - шестого золотого круглого. Ибо противостояние Меськи с Роном должно, объективности ради, завершиться победой Меськи. Лучший в истории футбола.

      6
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 23 февраля 2019, 21:00

      оборона барсы просто дыры. вытащили только за счет месси как всегда

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      professor13 23 февраля 2019, 20:42

      После ухода Месси Барса будет другой командой,купят одних из лучших молодых играков в атаку и будут продолжать тики~таку).При этом тренере не нравится игра Барсы,гораздо приятнее смотреть футбол Пепа в Сити

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 февраля 2019, 20:35

      Месси гений футбола.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 20:35

      Месси "замесил" Севилью обеими ногами...

      8
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 февраля 2019, 20:33

      Что не говори,а великий игрок современности,,,,конечно хотелось бы на него посмотреть в другой команде,,,,,но видать не дождёмся,,,,,так и закончит в Барсе,,,

      6
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      Рейтинг: +571

      levon_man 23 февраля 2019, 20:31

      Я думаю надо еще пару лет с началом чемпионатов золотую бутсу вручать Месси.

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