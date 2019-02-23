Примера. «Барселона» на выезде обыграла «Севилью», у Месси хет-трик

Встреча 25 тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» закончилась со счетом 4:2.

В составе сине-гранатовых отличились нападающие Лионель Месси и Луис Суарес – у аргентинца три гола, а уругвайца один. За хозяев забили хавбек Хесус Навас и защитник Габриэль Меркадо.

Команда Эрнесто Вальверде набрала 57 очков, сохранив лидерство в чемпионской гонке. У андалусцев 37 баллов и пятое место.

Испания. Примера. 25 тур

Севилья – Барселона – 2:4 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Навас, 22; 1:1 – Месси, 26; 2:1 – Меркадо, 42; 2:2 – Месси, 67; 2:3 – Месси, 85; 2:4 – Суарес, 90+3.

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