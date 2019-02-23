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    Абрамович может купить «Рубин»

    Владелец «Челси» Роман Абрамович провел неделю в Казани. Там бизнесмен проходил процедуры по удалению из организма шлаков и токсинов.

    «БИЗНЕС Online» сообщает, что визит экс-губернатора Чукотского АО мог включать себя и деловые встречи. В частности, в городе пошли слухи о возможной покупке Абрамовичем «Рубина», который испытывает финансовые затруднения.

    • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
    • За это время команда пять раз выиграла АПЛ, один раз взяла Лигу чемпионов.
    • «Рубин» в РПЛ идет шестым.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    23.02.2019 10:58
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +365

      yaran56 25 февраля 2019, 16:12

      Это очень будет хорошо, ведь евреи тоже не любят хрюш.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 24 февраля 2019, 17:07

      Казань город хороший, но хоккейный. А так хорошо бы Абрамовича, Рыболовлева и прочих вернуть в рос.футбол с их деньгами.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 24 февраля 2019, 14:27

      Футбол я думаю, тут не причём. И Надеюсь, что он не Курбан Бердыева звал..

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 февраля 2019, 12:13

      Предлагаю купить курский "Авангард". ) Клуб перспективный. )

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 февраля 2019, 10:45

      все в германию и тд ездят лечится а он с лондона в казань странно

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 февраля 2019, 03:29

      «Чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что-нибудь ненужное» Д. Фёдор.

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 23 февраля 2019, 22:28

      Из запоя выводили? Брякнул, наверное, по пьяне, что покупает Рубин

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 февраля 2019, 20:37

      если есть деньги,чтоб вложить в команду и надежда,что они отобьются - то почему нет?

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 23 февраля 2019, 18:27

      Я ,ребята, вот ,что вам скажу.....
      Рома начинал в 80е с ,,варенок,,........поднялся........башка варит.....даже губернатором был....неплохим....с Путей мирно сосуществует.....
      так почему не ему стать NEXT Президентом...он хоть и еврей ,но не идиот(вспомните Чукотку,до сих пор на него молятся!)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > alex1951 23 февраля 2019, 22:09

      еще один из тех кто верит что жиденок че то сделал для чукотки !

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 февраля 2019, 18:10

      Ему нужен Курбэн Бэрд, потому и хочет купить эту комманаду.

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