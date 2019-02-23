Абрамович может купить «Рубин»

Владелец «Челси» Роман Абрамович провел неделю в Казани. Там бизнесмен проходил процедуры по удалению из организма шлаков и токсинов.

«БИЗНЕС Online» сообщает, что визит экс-губернатора Чукотского АО мог включать себя и деловые встречи. В частности, в городе пошли слухи о возможной покупке Абрамовичем «Рубина», который испытывает финансовые затруднения.