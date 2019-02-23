Это очень будет хорошо, ведь евреи тоже не любят хрюш.
Владелец «Челси» Роман Абрамович провел неделю в Казани. Там бизнесмен проходил процедуры по удалению из организма шлаков и токсинов.
«БИЗНЕС Online» сообщает, что визит экс-губернатора Чукотского АО мог включать себя и деловые встречи. В частности, в городе пошли слухи о возможной покупке Абрамовичем «Рубина», который испытывает финансовые затруднения.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За это время команда пять раз выиграла АПЛ, один раз взяла Лигу чемпионов.
- «Рубин» в РПЛ идет шестым.