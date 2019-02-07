Журналист Симонов: «У «Рубина» совсем нет денег»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поделился информацией о финансовой ситуации в «Рубине». Журналист считает, что в будущем волжане будут растить футболистов с целью продажи.

«Перспективы «Рубина» невысокие, как и у любой организации, у которой совсем нет денег. Об этом напрямую говорили представители клуба. Команда расстается с высокооплачиваемыми игроками и готова делать ставку на откровенных дублеров.

В ближайшее время «Рубин» будет кузницей кадров для того чтобы выживать на эти средства», – сказал Симонов.