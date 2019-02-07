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    Журналист Симонов: «У «Рубина» совсем нет денег»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поделился информацией о финансовой ситуации в «Рубине». Журналист считает, что в будущем волжане будут растить футболистов с целью продажи.

    «Перспективы «Рубина» невысокие, как и у любой организации, у которой совсем нет денег. Об этом напрямую говорили представители клуба. Команда расстается с высокооплачиваемыми игроками и готова делать ставку на откровенных дублеров.

    В ближайшее время «Рубин» будет кузницей кадров для того чтобы выживать на эти средства», – сказал Симонов.

    • «Рубин» в РПЛ идет шестым.
    • Отставание от зоны еврокубков – три очка.
    • В 2008 и 2009 годах казанцы становились чемпионами страны.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2019 22:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 10:50

      Выглядит красиво ,если сопоставить Рубин с Аяксом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 февраля 2019, 09:57

      У «Рубина» совсем нет денег, все спортивные чиновники спипили, когда негров пачками покупали. И сидят на своих местах, им хоть бы что!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 07:43

      Симонов всюду и обо всём за эти два дня. Уже и армянское радио не слышно...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 09:58

      Рубик Докоян и есть армянское радио.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 февраля 2019, 05:33

      Такая ситуация в большинстве клубов РФПЛ.

      1
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