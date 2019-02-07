Журналист Симонов: «У «Рубина» совсем нет денег»

Выглядит красиво ,если сопоставить Рубин с Аяксом.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поделился информацией о финансовой ситуации в «Рубине». Журналист считает, что в будущем волжане будут растить футболистов с целью продажи.
«Перспективы «Рубина» невысокие, как и у любой организации, у которой совсем нет денег. Об этом напрямую говорили представители клуба. Команда расстается с высокооплачиваемыми игроками и готова делать ставку на откровенных дублеров.
В ближайшее время «Рубин» будет кузницей кадров для того чтобы выживать на эти средства», – сказал Симонов.
- «Рубин» в РПЛ идет шестым.
- Отставание от зоны еврокубков – три очка.
- В 2008 и 2009 годах казанцы становились чемпионами страны.