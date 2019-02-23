Дюков попытается снять запрет на продажу пива на стадионах

Тебя пивные прохиндеи за этим выдвигали в руководство футболом? Ты предатель красивой всенародной игры. ВОН пиво со стадионов!!! Вы ещё пролобируйте продажу пива в большом театре и консерватории.
Новый президент РФС Александр Дюков одной из своих целей на посту считает отмену запрета продажи пива на стадионе. Об этом функционер сказал на пресс-конференции.
Есть вероятность, что на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге продажа пива на стадионе уже будет разрешена. Об этом рассказал генеральный директор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.
- Дюкова выбрали единогласно.
- Ранее функционер работал в «Зените».
- Предыдущим главой РФС был Виталий Мутко.
Дюков стал президентом РФС. Что о нем известно?