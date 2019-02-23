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    Дюков попытается снять запрет на продажу пива на стадионах

    Новый президент РФС Александр Дюков одной из своих целей на посту считает отмену запрета продажи пива на стадионе. Об этом функционер сказал на пресс-конференции.

    Есть вероятность, что на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге продажа пива на стадионе уже будет разрешена. Об этом рассказал генеральный директор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

    Дюков стал президентом РФС. Что о нем известно?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2019 13:34
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +839

      Князев 25 февраля 2019, 13:34

      Тебя пивные прохиндеи за этим выдвигали в руководство футболом? Ты предатель красивой всенародной игры. ВОН пиво со стадионов!!! Вы ещё пролобируйте продажу пива в большом театре и консерватории.

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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 25 февраля 2019, 09:16

      Правильно. Такие тупые запреты тормозят развитие российского футбола, как и наш идиотский лимит на легионеров!

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 24 февраля 2019, 14:58

      Дюков решил по-быстрому заработать дешевый авторитет.)))

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      Рейтинг: +839

      Князев > ivany4 25 февраля 2019, 13:37

      Нашёл с кем поднимать свой авторитет! Сам, небось, пьянь непробудная.

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > Князев 25 февраля 2019, 20:18

      Рыбак рыбаку, всегда даст опохмелиться.))
      Так и здесь, разрешил пиво и выполнил обещания. Поднял российский футбол на недосигаемую высоту.)))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 февраля 2019, 09:20

      В тихом сквере где и народу нет,практически,,нельзя выпить баночку пива,,,,,а вот на стадионе где тысячи народа вокруг тебя можно,,,,где логика то????

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > slavutiq70 24 февраля 2019, 11:07

      Там все свои )

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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > slavutiq70 25 февраля 2019, 09:17

      на стадионе только в пластиковых стаканах продают, причём любые жидкости - хоть воду, хоть пиво

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2019, 09:07

      Если и разрешат пиво продавать на стадионах то это только с разрешения Хозяина и заслуги Дюкова тут никакой нет и не будет всё решают в Кремле что и когда и где продавать и как нам всем жить на Руси

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 февраля 2019, 00:32

      Стадионы - золотая жила для пивных баронов.
      Вопрос - зачем запрещали? Ну, ведь был же повод запретить пиво на стадионах!? Или ткнули пальцем - а давайте запретим!?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Владислав Vlad 24 февраля 2019, 08:52

      Запретить, а потом разрешить- обозначить РАБОТУ.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 24 февраля 2019, 00:01

      Чую через пивасик наши клубы поднимутся на хуже чем АПЛ на ТВ правах. А если под трибунами чего покрепче продавать, то вааще шикарно будет.

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      Рейтинг: +194

      Klodus 23 февраля 2019, 23:49

      В общественных местах пить нельзя. А рядом с десятками людей типа можно.
      Дюков судя по этому - коррупционер с ходу купленный алколоббистами. Ничего хорошего поэтому для футбола не ждите

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      Рейтинг: +67330

      portero > Klodus 24 февраля 2019, 10:57

      безалкогольное продают , а с градусами заранее заправляются, по моему там денег на рекламе пива больше можно рубить , а не на стадионе от продажи речь скорее о рекламе.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 21:33

      Пусть пьют все, кроме секторов за воротами.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 февраля 2019, 20:50

      Разрешить пиво на трибунах много ума не надо! Пользы ноль! А гонору будет, что я вот это сделал...! Ты убери лимит, НЕТ, ты сократи зарплаты до 100000 РУБЛЕЙ в месяц, а остальные премиальные БОНУСАМИ и можно в евро, но не за победу над Анжи, а за тройку призеров! Вот тогда лимит на хрен не нужен будет! Пахать НУЖНО будет! И агентов побоку! Пусть игроки, как все нормальные люди НАШЕЙ СТРАНЫ сами нанимаются на работу!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Serjoga 23 февраля 2019, 21:34

      Не так. Зарплаты понизить, а премиальные за победы и голы повысить!

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