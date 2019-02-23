Дюков попытается снять запрет на продажу пива на стадионах

Новый президент РФС Александр Дюков одной из своих целей на посту считает отмену запрета продажи пива на стадионе. Об этом функционер сказал на пресс-конференции.

Есть вероятность, что на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге продажа пива на стадионе уже будет разрешена. Об этом рассказал генеральный директор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

Дюкова выбрали единогласно.

Ранее функционер работал в «Зените».

Предыдущим главой РФС был Виталий Мутко.

Дюков стал президентом РФС. Что о нем известно?